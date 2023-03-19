G7 и ЕС осудили запуск КНДР баллистической ракеты

Министры иностранных дел МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудили запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Действия Пхеньяна "подрывают региональный и международный мир и безопасность", указывается в совместном заявлении, распространенном в воскресенье, 19 марта, Европейской внешнеполитической службой.

Кроме того, в G7 и Евросоюзе осудили бездействие Совета Безопасности ООН после нового ракетного пуска. Отдельные члены этого органа воспрепятствовали принятию необходимых мер, заявили авторы документа, не называя при этом конкретных стран.

Кроме того, в заявлении указывается на рекордное число запусков северокорейских баллистических ракет, а также на "безответственную и дестабилизирующую риторику" Пхеньяна в отношении возможного применения ядерного оружия. Его авторы повторили требование к КНДР об отказе от ядерного оружия, ядерных программ и любых других программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также полного выполнения обязательства, вытекающих из соответствующих резолюций СБ ООН.

Пуск новой ракеты КНДР

По данным вооруженных сил Южной Кореи, утром 19 марта КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности из местности на севере провинции Пхеньян в сторону Японского моря. В свою очередь Минобороны Японии указало, что северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. Затем объект упал в море.

Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. КНДР, что рассматривает эти учения как "тренировку вторжения", хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывается исключительно оборона. Кроме того, в текущем году Пхеньян производил ракетные старты 1 января, 19 и 20 февраля. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

3 января президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть возможность приостановки действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года по снижению напряженности, если "Северная Корея совершит еще одну провокацию". Это стало реакцией на вторжение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Кореи.

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