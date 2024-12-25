  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КатастрофыРоссия

В Краснодарском крае из-за разлива мазута введен режим ЧС

Николай Линке
25 декабря 2024 г.

Выброс мазута близ Анапы "затянулся и не прекращается", заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. На месте работают тысячи волонтеров.

https://p.dw.com/p/4oZWm
Волонтеры очищают побережье Черного моря от мазута
Волонтеры очищают побережье Черного моря от мазута, 18 декабря 2024 годаФото: Anapa Mayor's Office/REUTERS

В Краснодарском крае из-за продолжающегося выброса мазута из Черного морявведен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в среду, 25 декабря, губернатор региона Вениамин Кондратьев. "К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - написал Кондратьев.

"До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС", - добавил чиновник.

Он поблагодарил "волонтеров и жителей края за то, что с первых дней пришли на помощь". Сейчас в Telegram-канале "Разлив нефти в Черном море", где координируются действия добровольцев со всей России, уже больше 95 тысяч участников. Люди самостоятельно собирают мазут с пляжей в мешки и вывозят их, а также помогают пострадавшим животным.

Разлив нефти из-за крушения танкеров

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения и лег в дрейф.

Издание "Кедр.медиа" написало 20 декабря со ссылкой на спутниковые снимки, что пятно мазута площадью около 100 кв. км дрейфует вдоль побережья Анапы в 5-10 км от берега.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время совещания 23 декабря заявил, что объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров, может увеличиться до 200 тысяч тонн.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Обломок ракеты в пшеничном поле

Экоцид: экологические последствия войны РФ против Украины

Экоцид: экологические последствия войны РФ против Украины

Война в Украине ведет не только к огромным человеческим потерям, но и к катастрофическим экологическим последствиям. Ущерб для экологии Украины от военных действий трудно оценить. На его устранение потребуются годы.
Конфликты18 декабря 2024 г.8 фото
external

Жена Асада подала на развод? Жители Анапы требуют от Путина помощи в уборке мазута

Жена Асада подала на развод? Жители Анапы требуют от Путина помощи в уборке мазута

Асма Асад, жена бывшего президента Сирии Башара Асада, подала на развод ‎после 24 лет брака, утверждает турецкое издание Haberturk без ссылки ‎на источник. По его информации, Асме Асад якобы не нравятся условия жизни в ‎Москве и она запросила "специальное разрешение" на выезд из России, чтобы ‎уехать в Лондон.‎
24 декабря 2024 г.29:55 мин.
Птицы на фоне Керченского пролива и Крымского моста

Разлив мазута у берегов Крыма таит огромный риск для экологии

Разлив мазута у берегов Крыма таит огромный риск для экологии

Катастрофа в Керченском проливе, видимо, вызвана использованием Россией судов, не предназначенных для морских перевозок. Крушение двух российских танкеров вновь привлекло внимание к теневому флоту РФ.
Природа и окружающая среда18 декабря 2024 г.