В Краснодарском крае из-за разлива мазута введен режим ЧС

В Краснодарском крае из-за продолжающегося выброса мазута из Черного морявведен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в среду, 25 декабря, губернатор региона Вениамин Кондратьев. "К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - написал Кондратьев.

"До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС", - добавил чиновник.

Он поблагодарил "волонтеров и жителей края за то, что с первых дней пришли на помощь". Сейчас в Telegram-канале "Разлив нефти в Черном море", где координируются действия добровольцев со всей России, уже больше 95 тысяч участников. Люди самостоятельно собирают мазут с пляжей в мешки и вывозят их, а также помогают пострадавшим животным.

Разлив нефти из-за крушения танкеров

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения и лег в дрейф.

Издание "Кедр.медиа" написало 20 декабря со ссылкой на спутниковые снимки, что пятно мазута площадью около 100 кв. км дрейфует вдоль побережья Анапы в 5-10 км от берега.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время совещания 23 декабря заявил, что объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров, может увеличиться до 200 тысяч тонн.