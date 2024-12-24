Жители Анапы записали обращение Путину из-за разлива мазута

Жители Анапы в обращении к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину потребовали помочь им в устранении последствий разлива мазута в Черном море.

Жители Анапы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором потребовали помочь им в устранении последствий разлива мазута в Черном море. Видеоролик опубликовали СМИ в понедельник, 23 декабря.

В частности, местные жители потребовали "в кратчайшие сроки мобилизовать со всей страны отряды профессиональных спасателей", "полностью снарядить их необходимой техникой", "обеспечить их транспортировку в зону бедствия" по воздуху, подключить к устранению последствий НИИ "в связке с научно-производственными объединениями химической промышленности" и "командировать в зону бедствия специалистов по химической защите". "Нельзя затягивать первичные ликвидационные работы на месяцы, так как проникающие яды ежесекундно отравляют окружающую среду", - сказали анапчане.

Кроме того, авторы ролика потребовали обратиться к международному сообществу и "лидерам развитых стран" "с просьбой о технической и технологической помощи", а также привлечь ветеринарные службы для спасения фауны региона.

По словам местных жителей, многие волонтеры работают на месте без необходимой экипировки, что может привести к серьезным последствиям для их здоровья.

Мешки с собранным мазутом унесло в Черное море

В тот же день СМИ со ссылкой на местных волонтеров стали сообщать, что оставшиеся на берегу мешки с собранным волонтерами мазутом стало размывать и затягивать в Черное море из-за шторма в ночь на 23 декабря. Еще за несколько дней до этого, пишет Telegram-канал "Говорит НеМосква", мешки стали подтекать из-за того, что мазут разъедает даже плотный полиэтилен.

Оперативный штаб Краснодарского Края отчитался, что накануне происшествия, 22 декабря, техника на берегу моря в Анапе "работала до поздней ночи, пока это было возможно".