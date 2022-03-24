В Краснодаре12 омоновцев уволены за отказ ехать в Украину

В Краснодарском крае руководство Росгвардии уволило 12 сотрудников ОМОНа после того, как они в самом начале войны отказались ехать в Украину, сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 24 марта.

По словам Чикова, эти бойцы с 6 февраля находились на учениях "Заслон 2022" в аннексированном Крыму. На второй день российского вторжения в Украину, 25 февраля, командир приказал им пересечь границу России для дальнейшего следования по территории Украины, но командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались выполнить приказ, посчитав его незаконным.

Нарушение сразу нескольких статей УК

"Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации", - рассказал Павел Чиков. Он отметил, что незаконное пересечение государственной границы уже само по себе образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы образует ряд составов преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Как отметил Чиков, никто из омоновцев не был поставлен в известность о командировке на территорию Украины для участия в военной операции, а потому согласия на нее не давал. В отношении омоновцев была проведена служебная проверка, по итогам которой они были уволены. Бойцы ОМОНа посчитали увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. Их интересы представляет адвокат Михаил Беньяш.

Россия уже месяц ведет войну в Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Российские власти называют действия РФ "специальной военной операцией" для защиты людей от "геноцида". Все эти дни Россия ведет обстрелы не только военных объектов, но и жилых кварталов в Украине. При этом российская сторона продолжает утверждать, что уничтожает исключительно военную инфраструктуру Украины.

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