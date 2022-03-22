"В контакте" заблокировала страницы Яшина, Навального и его команды

Соцсеть "В контакте" заблокировала по требованию российской Генпрокуратуры страницы Алексея Навального, его команды, а также Ильи Яшина. Об этом они сообщили во вторник, 22 марта.

При попытке зайти на данные страницы появляется уведомление: "Этот материал заблокирован на территории РФ согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22".

Команда Навального опубликовала сообщение службы поддержки "В контакте", которая ссылается на уведомление Генпрокуратуры от 24 февраля, утверждающей, что на указанных страницах размещаются "ложные информационные материалы" о нападении РФ на Украину.

"Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", - заявили в службе поддержки соцсети.

Ранее уже были заблокированы страницы "В контакте" целого ряда изданий, в частности, "Медуза", "Медиазона", "Радио Свобода", "Настоящее время", "7х7", The Village, Republic, а также паблик фан-группы политолога Екатерины Шульман.

В тот же день, 22 марта, Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционеру грозит еще 13 лет заключения.

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