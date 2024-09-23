В Конгрессе США представили проект во избежание шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в воскресенье, 22 сентября, представил законопроект о финансировании правительства на ближайшие три месяца. С его помощью законодатели пытаются предотвратить приостановку работы (шатдаун) правительства страны в конце сентября.

Джонсон изложил свой план в письме коллегам, опубликованном примерно за неделю до истечения срока текущего финансирования правительства в размере 1,2 триллиона долларов (около 1,1 млрд евро), утвержденного в конце марта президентом США Джо Байденом. "Хотя это не то решение, которое предпочитает любой из нас, это самый разумный путь вперед в нынешних обстоятельствах", - говорится в письме спикера. В нем отмечается, что бюджетная мера будет "очень узкой, голой" и будет включать "только те продления, которые абсолютно необходимы".

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планом, Палата представителей намерена проголосовать по этой мере 25 сентября. Ожидается, что при успешном исходе голосования базовое финансирование работы американского правительства продлится до 20 декабря. Конгресс столкнется с еще более критическим сроком 1 января: к этому времени законодатели должны будут поднять потолок государственного долга или рискуют объявить дефолт по более чем 35 триллионам долларов федерального государственного долга, отмечает агентство.

Джонсон: Выборы 5 ноября должны пройти при полноценной работе правительства

"Как учит история и подтверждают текущие опросы общественного мнения, остановка работы правительства менее чем за 40 дней до судьбоносных выборов была бы актом политической недобросовестности", - указал в письме к коллегам-республиканцам Майк Джонсон. Непринятие временного законопроекта приведет к увольнению тысяч федеральных служащих и остановке широкого спектра правительственных операций всего за несколько недель до президентских выборов в США.

Палата представителей, которую республиканцы контролируют с небольшим перевесом по голосам, 18 сентября отклонила предыдущее предложение Джонсона о продлении финансирования на шесть месяцев. Республиканцы связали это с требованием закрепить поправку к избирательному закону о регистрации, которую поддерживает экс-президент Дональд Трамп. Демократы считают подобную инициативу излишней.

Полгода назад Конгресс принял законопроект о финансах правительства

В конце марта Конгресс США принял пакет законопроектов о финансировании, позволивший избежать приостановки работы правительства страны. Документ объемом в 1012 страниц предусматривал финансирование ведомств на сумму в 1,2 триллиона долларов до конца 2024 финансового года, который завершается в Соединенных Штатах 30 сентября. В законопроекте были заложены ассигнования на нужды Госдепартамента, министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, а также законодательной ветви власти. За день до предполагаемого шатдауна документ о финансировании правительства до конца сентября подписал Байден.

Конгресс не мог согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, с сентября 2023-го. С тех пор конгрессмены несколько раз принимали законопроекты о временном финансировании структур федерального правительства.