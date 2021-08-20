В Колумбии задержан один из крупнейших наркобаронов Дайро Антонио Усага, известный также под прозвищами Отониель, Маурисио и Мао, предполагаемый руководитель крупнейшей в стране криминальной организации Clan del Golfo, которая контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина. В силовой операции в провинции Антьокия участвовали 500 полицейских и 22 вертолета. Один сотрудник полиции погиб.

"Это самый значительный удар по наркоторговле в нашей стране в этом столетии", - заявил президент Колумбии Иван Дуке в своем видеообращении. По его словам, задержание Усаги сравнимо лишь с поимкой знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара.

Бывший лево- и праворадикальный боевик

50-летний Усага в прошлом принимал участие в боевых действиях против правительства на стороне леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (ELN), а затем перешел в праворадикальную парамилитарную группировку "Объединенные силы самообороны Колумбии" (AUC), бывшие участники которой и составляют костяк Clan del Golfo, куда входит от 1200 до 1800 человек.

США предложили награду в 5 млн долларов за информацию о местонахождении колумбийского наркобарона, власти Колумбии добавили к этой сумме еще 800 тысяч долларов. Помимо наркоторговли, Усагу обвиняют в убийствах полицейских, сексуальном насилии в отношении детей и вербовке несовершеннолетних в криминальную организацию. Группировка Clan del Golfo сотрудничает с крупнейшим мексиканским наркокартелем Sinaloa.

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