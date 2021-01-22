Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании

Начало мая было отмечено в Испании бурными политическими событиями, связанными с региональными выборами в Мадриде. Однако эти выборы буквально затмило, по признанию прессы, другое событие - из мира криминала. В день голосования - 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Фарзоев совершил дерзкий налет на "Эрмитаж", известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы.
Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история, в результате которой два человека получили ранения, завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие "подвиги" Фарзоева и его соотечественников, совершенные в Испании.
Нетипичный случай для воров из Грузии
Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Фарзоев отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи. Ну а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока. И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как "особо опасное вооруженное ограбление". При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата.
Ювелирный магазин "Эрмитаж" закрыт на ремонт после налета
О том, что Фарзоеву придется надолго остаться в тюрьме, отметил в беседе с DW и член мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флорес. Юрист, которому неоднократно приходилось защищать в суде граждан Грузии, отметил, что данный случай "нетипичный". Ведь грузинские правонарушители в Испании специализируются в основном на квартирных кражах и, как правило, не прибегают к насилию.
Квартирные кражи в Испании
По данным юриста, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа. Грабители проникали в квартиры в отсутствии хозяев - забирали деньги, часы и золотые украшения.
Речь идет об организованных группировках, продолжил адвокат. В Испании живут только их главари и скупщики краденного. Рядовые "бойцы" приезжают в страну лишь на время под видом туристов. Здесь их селят на частных квартирах, снабжают продуктами и деньгами, в том числе для оплаты адвокатов - на случай, если воры попадутся полиции.
Аресты граждан Грузии
Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии - в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют "вором в законе" и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, "держала в страхе", по утверждению полиции, всю Испанию.
Между тем, приговор лидеру и арест его "бойцов" практически не отразились на количестве краж, добавил к сказанному адвокат Флорес. Дарсадзе сменили другие "авторитеты", точно так же, как он в свое время сменил высланного из Испании "законника" - Кахабера Шушанашвили. С заменой попавшихся полиции рядовых членов ОПГ тоже проблем не было.
В районе Алуче на окраине Мадрида грузинские ОПГ проявляют особую активность
Пандемия ворам не помеха
Пандемия с ее жестким карантином, запрещавшим даже передвижение по Испании, по данным пресс-службы НПИ, не снизила активность домушников из Грузии. Во-первых, из-за отмены многих авиарейсов иностранцам разрешили "застрять" в стране на неопределенное время. Ну а границы Грузии, как и Испании, хотя и с ограничениями остаются открытыми - ездить туда и обратно можно через третьи страны. "Так что пополнять ряды воров нетрудно, тем более что гражданам Грузии для посещения Испании виза не требуется", - пояснил адвокат Флорес.
Во-вторых, полиция в последний год была в основном занята присмотром за соблюдением карантина - проблема домушников стала для нее второстепенной. В-третьих, многие испанцы на время оставили из-за пандемии свои городские квартиры и отправились в сельскую местность. "Очищать эти квартиры от ценных вещей особого труда не представляет", резюмировал юрист.
В Испании постоянно проживает 20,4 тыс. выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.
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Приемы немецких карманников
1. Прием толкания
Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.
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Приемы немецких карманников
2. Прием теснения
В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.
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Приемы немецких карманников
3. Прием с планом города
Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.
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Приемы немецких карманников
4. Прием с разменом денег
Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.
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Приемы немецких карманников
5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым
Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.
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Приемы немецких карманников
6. Ресторанный прием
Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.
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Приемы немецких карманников
7. Прием в супермаркете
Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.
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Приемы немецких карманников
8. Нищенский прием
Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.
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Приемы немецких карманников
9. Прием с цветами
Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.
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Приемы немецких карманников
10. Прием "услуга носильщика"
В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.
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Приемы немецких карманников
11. Прием поднятия
Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.
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Приемы немецких карманников
Подтанцовка на улице
Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.
Автор: Максим Нелюбин