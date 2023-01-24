В Калифорнии - три массовых инцидента со стрельбой за 8 дней

К югу от Сан-Франциско в Калифорнии убиты семь человек, ранен один.

Семь человек убиты в результате двух инцидентов со стрельбой в Халф-Мун-Бэй к югу от Сан-Франциско (штат Калифорния). Речь идет о третьем массовом убийстве в этом американском штате за восемь дней, передало агентство AP во вторник, 24 января.

Полиция задержала подозреваемого, 67-летнего Чунли Чжао. Он находился в салоне автомобиля, припаркованного у офиса шерифа округа Сан-Матео.

Четыре человека были найдены мертвыми на ферме в Халф-Мун-Бэй, еще один получил ранения. Позднее еще три тела были обнаружены в нескольких километрах от места стрельбы.

По предварительным данным, Чунли Чжао был сотрудником на ферме, где также работали его будущие жертвы. Некоторые из них были выходцами из Китая и стран Латинской Америки. Свидетелями преступлений могли стать дети. Мотивы нападавшего устанавливаются.

Стрельба в ночном клубе близ Лос-Анджелеса

Ранее, в ночь на 22 января, мужчина открыл огонь в ночном клубе в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Были убиты 11 и ранены девять человек. Инцидент произошел во время празднования Нового года по лунному календарю. В городе проживает много выходцев из стран Азии. Подозреваемый застрелился во время задержания. Он был опознан, по данным полиции, речь шла о 72-летнем Хуу Цан Тране. Президент США Джо Байден выразил соболезнования близким погибших и пострадавших, а также распорядился приспустить флаги по всей стране.

Смотрите также: