Неизвестный застрелил десять человек в Калифорнии

Полиция разыскивает преступника, убившего десять человек и ранившего еще не менее десяти во время празднования Нового года по лунному календарю в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса.

В результате стрельбы на юге Калифорнии погибли десять человек. Неизвестный открыл огонь в ночном клубе в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса. Правоохранители обнаружили тела убитых, когда прибыли по экстренному вызову в ночь на воскресенье, 22 января. Ранены не менее десяти человек, они доставлены в больницы, некоторые из них находятся в опасном для жизни состоянии.

Преступник скрылся

Подозреваемый скрылся и находится в розыске, сообщила полиция. О его личности и виде оружия не сообщается. По неподтвержденным данным СМИ, преступник был вооружен полуавтоматической винтовкой. Следователи проводят экспертизу записей с камер наблюдения. Пока слишком рано говорить о том, было ли данное деяние преступлением на почве ненависти к определенным группам населения, сообщил представитель офиса шерифа Лос-Анджелеса Эндрю Мейер.

Нападение произошло рамках празднования Нового года по лунному календарю, на улицах населенного преимущественно выходцами из Азии города были десятки тысяч людей. Монтерей-Парк с населением около 60 тысяч человек расположен примерно в 16 километрах от Лос-Анджелеса.

По данным сайта Gun Violence Archive, только в 2022 году в США из огнестрельного оружия были убиты более 44 тысяч человек, более чем в половине из этих случаев речь шла о суицидах. Почти каждый третий взрослый в США владеет оружием, пишет AFP. Ужесточение законодательства о владении оружием является одной из наиболее спорных политических тем в Соединенных Штатах.

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