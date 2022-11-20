  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Полицейские машины у ЛГБТ-клуба в Колорадо
Полицейские машины у ЛГБТ-клуба в КолорадоФото: Twitter/@Treyruffy/REUTERS
ПреступностьСША

В результате стрельбы в гей-клубе в США погибли пять человек

Даниил Сотников
10 мин. назад

Напавшего с оружием на гей-клуб в Колорадо-Спрингс обезвредили посетители заведения. Полиция пока ничего не сообщает о его мотивах.

https://p.dw.com/p/4JnUe

В результате стрельбы в ночном ЛГБТ-клубе Club Q в американском городе Колорадо-Спрингс не менее пяти человек погибли, еще 18 получили ранения, передает в воскресенье, 20 ноября, агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Сообщения о стрельбе у клуба Club Q начали поступать на горячую линию поздно вечером 19 ноября. Служащие полиции, приехавшие на место происшествия, задержали предполагаемого преступника. К клубу также прибыли 11 машин скорой помощи и сотрудники ФБР.

Представитель правоохранительных органов отказался называть журналистам возможную причину нападения. Как следует из заявления клуба в соцсетях, стрелявший был обезврежен посетителями клуба.

"Club Q опустошен бессмысленной атакой на наше сообщество. Наши молитвы и мысли со всеми жертвами, их семьями и друзьями. Благодарим за быструю реакцию героических посетителей, которые обезвредили стрелка и положили конец этой атаке ненависти", - говорится в заявлении клуба.

Смотрите также:

ЛГБТ-парад в Берлине: танцы против войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

В столице Германии стремительно растет число преступлений на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств - по итогам 2019 года количество зарегистрированных нападений выросло на треть.
Политика24 сентября 2020 г.04:01 мин.
external

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламента Рышард Легутко

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" много евроскептиков. Представляющий ее в Европарламенте Рышард Легутко ответил на острые вопросы DW в программе Conflict Zone, в том числе о правах женщин и ЛГБТ.
Политика30 декабря 2020 г.26:07 мин.
Mitarbeiter der katholischen Kirche outen sich als queer

Реальные истории католиков Германии, совершивших каминг-аут

Реальные истории католиков Германии, совершивших каминг-аут

Коллективный каминг-аут католиков стал в Германии сенсацией. В этой статье - три реальные истории верующих, принявших участие в недавней акции.
Культура31 января 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

ЗРК Crotale в Греции (фото из архива)

Франция передала Киеву две батареи ЗРК Crotale

Конфликты38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол19 ноября 2022 г.
Женщина смотрит через забор на строй мобилизованных

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Правосудие и закон19 ноября 2022 г.
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика19 ноября 2022 г.
Блэкаут в Киеве после российского ракетного обстрела

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

Политика18 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Политика18 ноября 2022 г.
external

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Политика18 ноября 2022 г.02:24 мин.
На главную страницу