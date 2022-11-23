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На месте преступления около одного из филиалов супермаркета Walmart в городе Чесапик в штате ВиргинияФото: picture alliance/AP
ПолитикаСША

В США в результате стрельбы в супермаркете погибли люди

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Массовое убийство с применением огнестрельного оружия произошло в штате Виргиния. Предположительно менеджер одного из филиалов Walmart застрелил и ранил более пяти человек.

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В США совершено уже второе за последние несколько дней массовое убийство с применением огнестрельного оружия. В штате Виргиния в результате стрельбы в одном из филиалов супермаркета Walmart в городе Чесапик убиты и ранены шесть человек, сообщил представитель полиции в среду, 23 ноября.

Среди погибших - и сам стрелок, имя которого пока не сообщается. По данным местных СМИ, стрельбу устроил один из менеджеров супермаркета. Полиция не уточнила, застрелился ли он сам или его ликвидировали полицейские. Трагедия произошла в районе 22 часов по местному времени (6 часов утра мск). Администрация Walmart - крупнейшего в США предприятия розничной торговли - заявила, что потрясена случившимся и тесно сотрудничает со следствием.

Сенатор от штата Виргиния Луизе Лукас также выразила шок по поводу случившегося. "Я глубочайше потрясена тем, что очередное массовое убийство в США произошло сегодня вечером в моем округе Чесапик в Виргинии. Я не успокоюсь, пока мы не найдем решений, которые позволят прекратить эту эпидемию огнестрельного насилия в нашей стране, унесшую так много жизней", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Насилие в США с применением огнестрельного оружия

Только 20 октября в результате вооруженного нападения на ночной ЛГБТК-клуб в штате Колорадо было убито пять и ранено еще 18 человек. США уже давно борются с гигантской волной насилия с применением огнестрельного оружия. В этой стране весьма просто легально приобрести оружие.

Согласно официальным данным, только в 2020 году в США было застрелено около 20 тысяч человек - почти по 50 человек в день. По данным портала Gun Violence Archive, в нынешнем году в стране уже произошло более 600 массовых убийств с применением огнестрельного оружия. 

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Ссылка на Gun Violence Archive

www.gunviolencearchive.org
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