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Местро стрельбы в городе Монтерей-ПаркФото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images
ПреступностьСША

Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии убит

Даниил Сотников
11 мин. назад

Мужчина, которого подозревают в убийстве десяти человек, застрелился во время задержания, сообщили в полиции.

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Мужчина, подозреваемый в убийстве десяти человек во время празднования Нового года по лунному календарю в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса, был убит во время операции по задержанию, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна в воскресенье, 22 января.

По словам шерифа, мужчина погиб от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Подозреваемый опознан как 72-летний Хуу Цан Тран. Изначально ему удалось скрыться, но через несколько часов полиция, собрав показания свидетелей, объявила его в розыск, установив, что он передвигается на белом фургоне.

Автомобиль, подходивший под описание, был обнаружен в городе Торранс в Калифорнии. При попытке задержать подозреваемого, он, по всей вероятности, застрелился, рассказали источники телеканала CNN.

Стрельба началась во время празднования Нового года по лунному календарю

Мужчина открыл огонь в ночном клубе в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса в ночь на воскресенье, 22 января. В результате погибли 10 человек, еще 10 получили ранения, в том числе опасные для жизни. Нападение произошло во время празднования Нового года по лунному календарю. На улицах населенного преимущественно выходцами из Азии города были десятки тысяч людей. Монтерей-Парк с населением около 60 тысяч человек расположен в 16 километрах от Лос-Анджелеса.

Примерно через 20 минут после стрельбы в клубе вооруженный мужчина вошел в танцевальный зал в соседнем городе Алхамбра, но посетители вырвали у него огнестрельное оружие, после чего он скрылся, рассказал шериф. По версии следствия, в обоих случаях речь шла об одном и том же человеке. Полиции удалось отследить отобранное у нападавшего оружие и установить личность мужчины. Кроме того, правоохранители обнаружили в его фургоне улики, связывающие его с двумя местами преступления.

Стрельба в Калифорнии стала одной из самых массовых по числе жертв за последнее время, отмечает издание The Los Angeles Times. Мотивы преступника неизвестны. Президент США Джо Байден выразил соболезнования близким погибших и пострадавших, а также приказал приспустить флаги по всей стране.

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