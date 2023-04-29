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Массовые протесты против судебной реформы в Тель-Авиве, 29 апреля 2023 года
Массовые протесты против судебной реформы в Тель-АвивеФото: Ilan Rosenberg/REUTERS
ПолитикаИзраиль

В Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

Александра Иванова
2 ч. назад

Ожидается, что парламент Израиля может продолжить рассмотрение спорного законопроекта о судебной реформе после начала летней сессии.

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В ряде городов Израиля в субботу, 29 апреля, в очередной раз прошли массовые протесты против судебной реформы правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Одна из самых многочисленных акций, по данным СМИ, состоялась в Тель-Авиве, где на улицы вышли около 160 тысяч человек.

Как передает агентство AFP, некоторые протестующие пришли в центр Тель-Авива с израильскими флагами и горящими факелами. "История смотрит на вас", - цитирует агентство надпись на одном из плакатов.

Спорная судебная реформа в Израиле

Планы по реформированию судебной системы Израиля были представлены новым коалиционным правительством, сформированным из представителей правых, ультраправых и ультрарелигиозных партий, в декабре 2022 года - практически сразу после приведения кабинета к присяге. Сторонники реформы считают, что Верховный суд с его широкими полномочиями нарушает принцип разделения властей, а положение ветвей власти должно быть более сбалансированным.

Между тем оппозиция опасается, что судебная реформа может стать угрозой для демократии в Израиле, разрушив систему сдержек и противовесов и предоставив политикам слишком много власти. Критику вызывает, в частности, так называемый пункт о приоритете, который может позволить Кнессету (парламенту Израиля) потенциально отменить любое решение Верховного суда.

Как отмечают некоторые эксперты, возможное будущее влияние законодателей на Верховный суд способно помочь премьеру Нетаньяху избежать судебного преследования. 73-летний политик - первый в истории Израиля действующий глава правительства, в отношении которого ведется судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер все обвинения категорически отвергает.

Голосования по судебной реформе в Израиле

Массовые протесты против судебной реформы проходят в Израиле регулярно с середины января. В конце февраля законопроект был одобрен парламентом в первом чтении. Однако в конце марта Нетаньяху на фоне массовых волнений отложил его дальнейшее рассмотрение. Ожидается, что голосование по законопроекту о судебной реформе во втором и третьем чтении может пройти после открытия летней сессии Кнессета, которое состоится 1 мая.  

В Иерусалиме 27 апреля прошла демонстрация сторонников судебной реформы. В акции, по данным агентства dpa, приняли участие 200 тысяч человек.

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