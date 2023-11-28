В Израиль вернулись еще 12 заложников ХАМАС

В обмен на освобождение очередной группы заложников, удерживавшихся ХАМАС в секторе Газа, Израиль выпустил из тюрем еще 30 палестинцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении в страну еще 12 заложников, похищенных боевиками ХАМАС при нападении 7 октября. По ее данным, это 10 израильтян и два иностранных гражданина. Как написала во вторник, 28 ноября, в соцсети Х глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), среди освобожденных заложников - подросток с немецким гражданством.

Израильские власти в обмен на передачу очередной группы заложников выпустили из тюрем еще 30 палестинских заключенных, сообщило Управление тюрем Израиля. Среди них - 15 женщин и 15 несовершеннолетних, уточнил в Х официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Перемирие в Газе продлено на два дня

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

За несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения вечером 27 ноября МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Информацию о продлении перемирия "на тех же условиях, что и предыдущее" подтвердили представители ХАМАС. Позднее в тот же день стороны конфликта провели четвертый обмен заложниками и заключенными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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