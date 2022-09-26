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Автомобили экстренных служб около школы в ИжевскеФото: Ilyas Bekmansurov/TASS/picture alliance
ПреступностьРоссия

В Ижевске в результате стрельбы в школе погибли 15 человек

Сергей Ромашенко
4 мин. назад

В школу во время уроков ворвался вооруженный мужчина. Сообщается об убитых и как минимум 24 раненых.

https://www.dw.com/ru/v-izevske-v-rezultate-strelby-v-skole-pogibli-15-celovek/a-63237933

В Ижевске в школе № 88 на Пушкинской площади произошла стрельба. По предварительным данным, жертвами преступления стали 15 человек, в том числе четверо взрослых, а также 11 несовершеннолетних, ранено 22 ребенка и 2 взрослых, сообщил в понедельник, 26 сентября Следственный комитет России (СКР).

Согласно имеющейся информации, вооруженный мужчина в черном ворвался в школу во время уроков. Сначала он застрелил охранника, а потом пошел в класс и открыл огонь по детям. Tekegram-каналы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как выносят раненых.

По информации МВД Удмуртии, стрелок покончил с собой. На место происшествия прибыл глава республики Александр Бречалов. По его словам, "к делу привлечены все силы и средства". Школа № 88 рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей.

Возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном приобретении огнестрельного оружия. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По их данным, стрелком являлся выпускник этого учебного заведения 1988 года рождения. Председатель ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших.

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