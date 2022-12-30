  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Сергей Полунин
Фото: picture-alliance/dpa/A. Lents
ПолитикаИталия

В Италии отменили шоу с Полуниным из-за татуировок с Путиным

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

В Италии подняли волну протестов из-за того, что у Сергея Полунина три татуировки с изображением Владимира Путина. Миланский театр уступил давлению и отменил представление.

https://p.dw.com/p/4LaJr

Миланский театр Arcimboldi отменил шоу с выдающимся российским танцовщиком Сергеем Полуниным, у которого на груди и предплечьях три татуировки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Шоу с Сергеем Полуниным 28-29 января в миланском театре Arcimboldi отменено из-за кампании протестов в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении, выложенном на сайте театра в пятницу, 30 декабря.

Полунин должен был выступить в балете "Распутин - танцевальная драма", который первоначально планировался на 2019 год, но с тех пор неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. В сообщении театра говорится, что отмена представления является актом "политической и моральной ответственности", учитывая "климат напряженности и угроз". Представитель театра пояснил, что дирекция стала мишенью протестной кампании по электронной почте и интернету.

В Arcimboldi отметили, что решение об отмене балета было согласовано с компанией Полунина и подчеркнули, что театр решительно выступает против войны в Украине. Дирекция напомнила, что Arcimboldi устраивал шоу с российской группой Pussy Riot и украинскими артистами. Полунин - один из самых выдающихся танцоров на мировой сцене и бывший премьер Королевского балета в Лондоне - родился в Украине, но в 2018 году принял гражданство России.

Смотрите также:

Полунин танцует для больных рассеянным склерозом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине (23.04.2022)

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине (23.04.2022)

В Рига прошла акция русскоязычных жителей Латвии, выступающих против войны в Украине. В ней приняли участие и такие известные деятели российской культуры, как актриса Чулпан Хаматова и режиссер Виталий Манский.
Политика23 апреля 2022 г.05:22 мин.
external

Как в Украине спасают музеи и памятники (07.06.2022)

Как в Украине спасают музеи и памятники (07.06.2022)

Украинские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить защиту памятников. Люди уверены, что культурные учреждения смогут сыграть свою - особую - роль в борьбе с российским вторжением.
Культура7 июня 2022 г.03:14 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Терминал спутниковой системы Starlink в Изюме

Украина получила из Польши новую партию Starlink

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурно нарисованные президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин разговаривают по телефону. Путин поздравляет Си: "С наступающим!" В ответ китайский лидер говорит: "Нет, пожалуй, мы не будем наступать".

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Политика3 ч. назад
Александра Герасименя завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Правосудие и закон4 ч. назад
Во время ракетной атаки на Киев 29 декабря

Как Украина пережила десятую ракетную атаку России

Как Украина пережила десятую ракетную атаку России

Конфликты23 ч. назад
Новогодние елки стоят на столе

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Общество7 ч. назад
Символический вентиль на газовой трубе и флаги Германии и России

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Экономика и бизнес15 ч. назад
Ракетный удар по Киеву

День 309-й войны: РФ нанесла новую серию ударов по Украине

День 309-й войны: РФ нанесла новую серию ударов по Украине

Политика20 ч. назад
На главную страницу