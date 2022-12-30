В Италии отменили шоу с Полуниным из-за татуировок с Путиным

В Италии подняли волну протестов из-за того, что у Сергея Полунина три татуировки с изображением Владимира Путина. Миланский театр уступил давлению и отменил представление.

Миланский театр Arcimboldi отменил шоу с выдающимся российским танцовщиком Сергеем Полуниным, у которого на груди и предплечьях три татуировки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Шоу с Сергеем Полуниным 28-29 января в миланском театре Arcimboldi отменено из-за кампании протестов в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении, выложенном на сайте театра в пятницу, 30 декабря.

Полунин должен был выступить в балете "Распутин - танцевальная драма", который первоначально планировался на 2019 год, но с тех пор неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. В сообщении театра говорится, что отмена представления является актом "политической и моральной ответственности", учитывая "климат напряженности и угроз". Представитель театра пояснил, что дирекция стала мишенью протестной кампании по электронной почте и интернету.

В Arcimboldi отметили, что решение об отмене балета было согласовано с компанией Полунина и подчеркнули, что театр решительно выступает против войны в Украине. Дирекция напомнила, что Arcimboldi устраивал шоу с российской группой Pussy Riot и украинскими артистами. Полунин - один из самых выдающихся танцоров на мировой сцене и бывший премьер Королевского балета в Лондоне - родился в Украине, но в 2018 году принял гражданство России.

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