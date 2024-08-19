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В ЕС арестован изготовитель фальшивых банкнот на 11 млн евро

Екатерина Венкина
19 августа 2024 г.

По данным Европола, фальшивомонетчик работал в "напоминавшей бункер" подпольной типографии. Ему приписывают более четверти всех поддельных евро-банкнот, изъятых из обращения в прошлом году.

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Подпольная типография в Неаполе
Подпольная типография в Неаполе (фото из архива)Фото: Europol

Фальшивомонетчик, подозреваемый в изготовлении банкнот на 11 млн евро, арестован в Неаполе на юго-западе Италии. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Европол - полицейская служба Евросоюза.

Операция прошла 14 августа, подпольная типография демонтирована. По версии следствия, мужчина выпустил более чем 27% всех поддельных евро-банкнот, обнаруженных и изъятых из обращения в 2023 году. Речь идет о примерно 8 млн евро.

Кроме того, до попадания в оборот по всей Европе были конфискованы около 950 000 евро (в купюрах номиналом, в основном, в 20, 50 и 100 евро). Наконец, в типографии в Неаполе были изъяты банкноты на 3 млн евро.

Обнаружена "напоминавшая бункер" подпольная типография

Следственные мероприятия проводились с 2022 года, разведданные поступили из более чем десяти стран. Итальянские карабинеры при поддержке Европола обнаружили "напоминавшую бункер" подпольную типографию, которую отделял от гаража муляж стены, поставленный на рельсы.

Предполагаемый преступник использовал несколько национальных и транснациональных каналов сбыта, преимущественно - во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что поддельные защитные элементы на банкнотах (в том числе - голограммы) были высокого качества.

В 2023 году число фальшивых банкнот евро в обращении в ФРГ выросло

По данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), число фальшивых банкнот евро в обращении в Германии выросло в 2023 году более чем на четверть. Их количество увеличилось на 28,2% по сравнению с предыдущим годом, до 56 600 штук.

Самой популярной банкнотой евро (в 38% случаев) у фальшивомонетчиков оставалась купюра в 50 евро. Доля поддельных купюр в 20 евро составила 22%, в 200 евро - 15%.

 

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