  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПреступностьГермания

В ФРГ на 10 процентов выросло число изъятых фальшивых купюр

Даниил Сотников
38 мин. назад

С начала года в Германии изъяли фальшивых купюр на сумму в почти 3 млн, а объем фальшивых денег остается на низком уровне.

https://p.dw.com/p/4UWky
Купюры евро в кассовом аппарате
Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

В Германии в первой половине 2023 года на 10 процентов увеличилось количество фальшивых денег, изъятых из оборота, сообщил Немецкий федеральный банк (бундесбанк) в пятницу, 28 июля.

За первое полугодие власти изъяли около 26 700 поддельных банкнот. "Тем не менее, объем фальшивых денег остается низким: с чисто математической точки зрения на 10 000 жителей приходится шесть фальшивых банкнот", - указал член правления бундесбанка Буркхард Бальц (Burkhard Balz). Всего с начала года было изъято фальшивых банкнот на сумму в примерно 2,9 млн евро - это на 66 процентов больше, чем за второе полугодие 2022-го.

Самая популярная подделка - банкнота в 50 евро

В основном количество изъятых поддельных купюр по сравнению с прошлым годом выросло за счет банкнот номиналом 200 и 500 евро. Таких подделок в первом полугодии обнаружили больше на 87 процентов и на почти 400 процентов соответственно.

"Поддельные банкноты номиналом 200 и 500 евро в основном использовались для мошеннических операций с предметами роскоши, такими как ювелирные изделия, золотые слитки, часы и автомобили", - пояснил Бальц. Самой популярной среди фальшивомонетчиков осталась банкнота номиналом 50 евро - на нее приходится 37 процентов всех изъятых подделок.

Смотрите также:

Банкнота в 50 евро: что нового?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Полиция в Германии

Переодетые в полицейских грабители отобрали у украинцев 15 тысяч евро

Переодетые в полицейских грабители отобрали у украинцев 15 тысяч евро

На немецком автобане преступники представились полицейскими и обыскали машину из Украины. Они забрали деньги и скрылись.
Общество20 августа 2019 г.
Напечатанные на принтере купюры в 100 евро

В Германии девушка напечатала на принтере 15 тысяч евро, чтобы купить машину

В Германии девушка напечатала на принтере 15 тысяч евро, чтобы купить машину

При обыске дома у 20-летней жительницы немецкого Пирмазенса полиция обнаружила купюры 50 и 100 евро, напечатанные на обычной бумаге на струйном принтере.
Общество16 июля 2019 г.
external

Спецвыпуск о жизни в Европейском союзе | Европа в фокусе (06.07.2023)

Спецвыпуск о жизни в Европейском союзе | Европа в фокусе (06.07.2023)

Как в таком большом союзе государств, как ЕС, уделять внимание устойчивому развитию всех регионов и созданию благоприятных условий для жизни в них. Эта наша главная тема в спецвыпуске Европы в фокусе.
Политика6 июля 2023 г.26:23 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар после ракетного удара РФ по Днепру
Трансляция

Россия нанесла удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Дети на службе повстанцев

Дети на службе повстанцев

Общество3 ч. назад02:06 мин.
Карикатура - карикатурная планета Земля читает газету с заголовками о глобальном потеплении: "самый жаркий месяц в истории", "эра глобального кипения". Земля охвачена языками пламени.

Самый жаркий июль в истории: на что намекает погода?

Самый жаркий июль в истории: на что намекает погода?

Климат13 ч. назад
Российские призывники

Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Политика20 ч. назад
Поселок Тракторного завода

Что немецкие военнопленные построили в Минске?

Что немецкие военнопленные построили в Минске?

Политика4 ч. назад
Сторонники путчистов в столице Нигера Ниамее подняли российские флаги

Что стоит за переворотом в Нигере и чем это грозит региону

Что стоит за переворотом в Нигере и чем это грозит региону

Политика8 ч. назад
Еврейское кладбище в городе Вормсе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Культура10 ч. назад
На главную страницу