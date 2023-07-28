В ФРГ на 10 процентов выросло число изъятых фальшивых купюр

С начала года в Германии изъяли фальшивых купюр на сумму в почти 3 млн, а объем фальшивых денег остается на низком уровне.

В Германии в первой половине 2023 года на 10 процентов увеличилось количество фальшивых денег, изъятых из оборота, сообщил Немецкий федеральный банк (бундесбанк) в пятницу, 28 июля.

За первое полугодие власти изъяли около 26 700 поддельных банкнот. "Тем не менее, объем фальшивых денег остается низким: с чисто математической точки зрения на 10 000 жителей приходится шесть фальшивых банкнот", - указал член правления бундесбанка Буркхард Бальц (Burkhard Balz). Всего с начала года было изъято фальшивых банкнот на сумму в примерно 2,9 млн евро - это на 66 процентов больше, чем за второе полугодие 2022-го.

Самая популярная подделка - банкнота в 50 евро

В основном количество изъятых поддельных купюр по сравнению с прошлым годом выросло за счет банкнот номиналом 200 и 500 евро. Таких подделок в первом полугодии обнаружили больше на 87 процентов и на почти 400 процентов соответственно.

"Поддельные банкноты номиналом 200 и 500 евро в основном использовались для мошеннических операций с предметами роскоши, такими как ювелирные изделия, золотые слитки, часы и автомобили", - пояснил Бальц. Самой популярной среди фальшивомонетчиков осталась банкнота номиналом 50 евро - на нее приходится 37 процентов всех изъятых подделок.

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