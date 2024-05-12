В Каталонии начались досрочные парламентские выборы

Одним из фаворитов голосования являлся лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. В настоящее время он пребывает в изгнании, ожидая амнистии, которая должна вступить в силу в июне.

В испанском сепаратистском регионе Каталония в воскресенье, 12 мая, проходят досрочные парламентские выборы. Одним из фаворитов на пост регионального премьера являлся лидер сепаратистов - бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, но он в настоящее время находится в изгнании, поскольку органы юстиции Испании разыскивают его как лидера неудачной попытки Каталонии отколоться от Испании в 2017 году.

Ордер на арест Пучдемона может быть отменен лишь после того, как в июне вступит в силу согласованная с правительством в Мадриде договоренность об амнистии сепаратистам. Нынешние досрочные выборы рассматриваются как проверка на отношение избирателей к амнистии, которая, по словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, призвана разрядить ситуацию в Каталонии и ослабить позиции сепаратистов.

Сепаратисты добиваются нового референдума

В то же время сепаратисты настаивают на проведении нового референдума о независимости Каталонии. Если они вновь получат на выборах парламентское большинство, то это станет ударом для Санчеса, который стремится предотвратить отделение Каталонии - экономически сильного региона в северо-восточной части Испании.

Согласно опросам, победу на выборах должна вновь одержать партия Санчеса, но она может рассчитывать лишь на 30 процентов голосов, но ей опять не удастся получить абсолютное большинство в парламенте. Второе место с небольшим отрывом от партии Санчеса должна занять партия Пучдемона.