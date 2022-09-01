В Испании теперь можно бесплатно ездить на электричках

Жители Испании получили от властей страны подарок - с 1 сентября по 31 декабря 2022 года им можно бесплатно пользоваться пригородными электричками и региональными поездами. Подробности - у DW.

Жители Испании, независимо от их материального положения и гражданства, получили возможность бесплатно пользоваться пригородными электричками, поездами региональных линий и - со скидкой - некоторыми поездами дальнего следования. По решению правительства эта льгота, введенная с 1 сентября, будет действовать по 31 декабря 2022 года с возможным продлением на следующий год. На ее финансирование из госбюджета выделено 200 млн евро.

Как отмечается на сайте правительства, бесплатный проезд является ''частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине'', а также призван побудить население ''пользоваться общественным транспортом вместо личного, снизить энергетическую зависимость страны и уровень загрязнения окружающей среды''.

Министр транспорта: Задача - спасти семьи от инфляции

Как пояснила на пресс-конференции в Мадриде министр транспорта, мобильности и городского развития Ракель Санчес, бесплатный проезд введен по инициативе премьер-министра Педро Санчеса как мера, призванная ''облегчить финансовые проблемы семей, вызванные инфляционными процессами в Испании и в Евросоюзе в целом''. Эти процессы, по словам министра, являются ''следствием вторжением России в Украину''.

Министерство транспорта Испании Фото: Wiktor Tscheretskij/DW

По данным Национального института статистики, инфляция в Испании в этом году составила уже 10,8% - в основном за счет роста цен на продукты питания и энергоносители. Безработными являются 13% трудоспособного населения. Из-за роста цен упал уровень потребления. Так что бесплатный проезд, как отметила Ракель Санчес, введен своевременно', поскольку позволит семьям сэкономить до конца года от 200 до 1000 евро.

Бесплатно, но с оговоркой

Бесплатные проездные в виде QR-кода можно получить по интернету или в виде пластиковой карты на вокзалах Испании, пояснил DW Эдуардо Муньос, представитель государственной железнодорожной компании RENFE. Их раздача началась 24 августа. На начало сентября в качестве владельцев бесплатных абонементов зарегистрировано порядка 400 тысяч человек. Все абонементы - именные и действуют лишь в регионе проживания владельца. Чтобы внедрить новую меру, RENFE пришлось увеличить свой персонал на 850 сотрудников.

Для пассажиров ряда скоростных межрегиональных поездов вводится скидка на билеты в 50% Фото: Wiktor Tscheretskij/DW

Проездные рассчитаны лишь на лиц, которые нуждаются в регулярных поездках на работу или учебу, добавляет представитель RENFE. Поэтому при их оформлении с пассажиров пригородных электричек взимается залог в размере 10 евро, а с пассажиров региональных поездов - 20 евро. Если обладатели проездных до 31 декабря совершат менее 16 поездок, залог им не вернут. Одновременно до 31 января 2023 года для пассажиров некоторых скоростных межрегиональных поездов вводится скидка на билеты в 50%. Правда, эта мера касается лишь тех, кто покупает абонементы минимум на 10 поездок.

Сторонники и противники бесплатного проезда

По мнению Муньоса, о популярности новой меры свидетельствуют очереди за бесплатными проездными, которые появились на испанских вокзалах в последнюю неделю августа. В этом убедился и корреспондент DW, побывавший на железнодорожной платформе мадридского города-спутника Фуэнлабрада, расположенного в 17 км к югу от столицы. Блиц-опрос пассажиров местной электрички показал, что они довольны нововведением.

В Германии по билету за 9 евро этим летом можно было ездить не только на поездах Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Между тем с резкой критикой бесплатного проезда по железной дороге выступила Испанская конфедерация автобусного сообщения (Confebus). В заявлении для прессы ее руководитель Рафаэль Барбадильо назвал шаг властей ''непродуманным, опасным и способствующим нечестной конкуренции''. По его мнению, принятая мера приведет к уменьшению числа пассажиров автобусов и разорению многих транспортных компаний, а другие компании будут вынуждены повысить тарифы на тех маршрутах, где нет конкуренции со стороны железной дороги.

''Что произойдет с 1 января, когда проезд на электричках вновь станет платным и многие пассажиры захотят пользоваться автобусами, как более экономным транспортом?'', - задал вопрос Барбадильо, предупредив, что ''многих нынешних маршрутов больше не будет''. Он потребовал от правительства распространить бесплатный проезд и на автобусные маршруты. В качестве примера для подражания лидер Confebus привел Германию, где по билету, купленному за символические 9 евро, минувшим летом можно было ездить не только на поездах, но и на автобусах - с соответствующими компенсациями транспортным компаниям.

Доводы испанской оппозиции

С критикой бесплатного проезда выступила и парламентская оппозиция в лице консервативной Народной партии (НП). Губернатор Мадридской автономной области Исабель Диас Айусо, представляющая НП, назвала меру ''абонементом на выборы''.

Мадридский вокзал Аточа Фото: Wiktor Tscheretskij/DW

Она имела в виду то, что жители рабочих окраин крупных городов, так называемых ''красных поясов'', пользующиеся электричками, как правило, являются избирателями левых партий, которые входят в нынешнее коалиционное правительство. По мнению Айусо, речь идет о ''подарке'' левых своим избирателям за счет всех испанских налогоплательщиков.

На пресс-конференции в Мадриде политик посетовала, что ''в условиях экономического кризиса бюджетные деньги расходуются в узкопартийных целях и в интересах лишь небольшой части общества''. И напомнила, что транспортные тарифы в той же Мадридской области итак невелики, и они сохраняются без изменений последние 10 лет. Кроме того, существенными скидками пользуется молодежь до 26 лет и пенсионеры.

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