В Иране дефицит газа - при вторых по размеру мировых запасах

Иран обладает огромными месторождениями природного газа, но населению страны его не хватает. Почему так происходит, и как иранские власти пытаются решить эту проблему?

Иран, обладающий крупными газовыми месторождениями, в разгар энергетического кризиса в Европе предлагал себя в качестве поставщика этого вида энергоносителей. Однако спустя несколько месяцев Тегеран сам столкнулся с нехваткой природного газа. В чем же причина?

Дефицит газа в Иране

В начале сентября 2022 года иранский министр нефти Джавад Оуджи предупреждал, что если нынешняя зима будет холодной, то газа может не хватить. Но это предупреждение он адресовал не населению Ирана, а европейцам. Ваши страны плохо управляются, указал министр в одном из телевизионных интервью. Поводом для его высказывания послужили тревожные заявления ряда политиков и экспертов относительно того, что из-за прекращения поставок газа из России домашние хозяйства и промышленные предприятия в Европе будут испытывать острый дефицит голубого топлива.

Тегеран тогда предложил себя в качестве альтернативного поставщика газа и полагал, что укрепил свою позицию в переговорах по своей ядерной программе. "У нас вторые в мире по величине запасы газа, и мы можем обеспечить им Европу", - заявлял представитель МИД Ирана Насер Канани в начале сентября. Но для этого прежде должны были быть сняты санкции США в отношении Ирана.

На тесное сотрудничество с МАГАТЭ, которого требовали партнеры по переговорам, Тегеран не согласился. И его планы по экспорту газа остались на бумаге. Тем временем острота энергокризиса в Европе уменьшилась. В Германии, которая была особенно сильно зависима от российского газа, обеспечение этим видом топлива стабилизировалось. А спустя три месяца и сам Иран столкнулся с давней проблемой - дефицитом газа внутри страны из-за устаревшей инфраструктуры.

Проблемы Ирана с газом

У Ирана есть технические проблемы при добыче газа, подтвердили в министерстве нефти. В начале января министр Оуджи предупредил население: "Находясь дома, одевайтесь теплее и уменьшайте потребление. Кто использует слишком много газа, должен рассчитывать на то, что ему его отключат". После этого в одной из провинций на северо-востоке страны четыре дня были закрыты все госструктуры, чтобы экономить электричество и газ.

У Ирана из-за санкций США давние проблемы с добычей газа и нефти Фото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

"Это ужасно, - так прокомментировала в беседе c DW это решение молодая мать из Тегерана. - В последние три-четыре года при наступлении холодов у нас повторяется один и тот же сценарий. Каждый новый снегопад парализует страну. Госучреждения и школы неделями закрыты, чтобы сэкономить электроэнергию".

Так это происходит и нынешней зимой. В стране с 84 млн населения школы и госучреждения неделями закрыты в целях экономии энергии. Теплее одеватьcя, находясь дома, для-37-летней женщины непривычно, так же как и для других иранцев. Они привыкли к теплым домам и дешевому газу, ведь у Ирана его огромные запасы. Но расходуется этот вид топлива крайне неэффективно.

Проблема в чрезмерном потреблении

"Иран страдает от чрезмерного потребления газа и других энергоносителей в результате неэффективного использования", - подтверждает Давид Джалилванд, отвечая на запрос DW. Джалилванд возглавляет консалтинговое бюро Orient Matters в Берлине. Субвенции, с помощью которых власти пытаются сгладить проблемы населения и стимулировать экономику, играют важную роль в Иране. Многочисленные попытки уменьшить их размер не увенчались успехом из-за бедственного положения многих иранских семей, поясняет эксперт.

Холодной зимой иранцы вынуждены экономить газ Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Кроме высокого энергопотребления домохозяйствами, иранские власти борются за снижения такового и во всех промышленных сферах, особенно в производстве железа, стали и цемента. По официальным данным за 2020 год, Иран находится в списке стран с самым высоким потреблением газа. Только США, Россия и Китай потребляют больше него.

"В последние два десятка лет Иран значительно увеличил объем добычи газа. Но на фоне колоссальных ресурсов его добыча развита недостаточно, - констатирует Джалилванд. - Определенную роль при этом играет отсутствие из-за санкций США доступа к ключевым технологиям. В обозримом будущем у Тегерана не будет мощностей для роста экспорта газа".

Партнеры или конкуренты?

В ответ на ограничения со стороны США Тегеран и Москва хотят более тесной кооперации. В июле 2022 года российский "Газпром" подписал с иранским нефтяным концерном NIOC договор о сотрудничестве на сумму 40 млрд долларов. "Газпром" поддержит иранского партнера в разработке двух газовых и шести нефтяных месторождений.

Эксперт Джалилванд относится к этому соглашению скептически: "В конечном счете, у Москвы нет интереса поддерживать мощного конкурента на мировом рынке, но правда в том, что возможности для продажи российских энергоносителей из-за санкций намного уменьшились". Сейчас Россия предлагает нефть и газ со скидкой таким странам, как Китай, Индия и Турция - традиционным клиентам Ирана. Турция, которая до сих пор импортирует газ из Ирана, договаривается с РФ о 25-процентном дисконте при поставках газа.

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