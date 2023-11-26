В Индии армия спасает заблокированных в тоннеле рабочих

Помощь военных инженеров для освобождения индийских рабочих из-под завалов тоннеля потребовалась после того, как вышел из строя присланный из США гигантский бур.

В Индии армия подключилась к операции по спасению более 40 рабочих, которые вот уже 15 дней остаются заблокированными в частично обрушившемся тоннеле в штате Уттаракханд. Как сообщает в воскресенье, 26 ноября, телеканал NDTV , участие военных потребовалось после того, как 24 ноября вышел из строя доставленный из США гигантский бур.

С его помощью спасатели хотели прорыть лаз длиной 60 метров, чтобы добраться до пострадавших. Оставшиеся до этой цели 10 метров теперь будут бурить вручную военные инженеры. Наблюдатели полагают, что освободить рабочих из-под завалов удастся теперь не раньше Рождества.

"Эта операция может занять много времени. Когда вы работаете в горах, все непредсказуемо. Мы никогда не указывали сроки", - пояснил представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Сайед Ата Хаснайн.

Еду и лекарства передают через скважину

Связь с рабочими удается поддерживать через пробуренную спасателями для этого скважину. Через нее же им передают еду и медикаменты.

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он строился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.

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