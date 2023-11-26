  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ОбществоИндия

В Индии армия спасает заблокированных в тоннеле рабочих

Александра Иванова
26 ноября 2023 г.

Помощь военных инженеров для освобождения индийских рабочих из-под завалов тоннеля потребовалась после того, как вышел из строя присланный из США гигантский бур.

https://p.dw.com/p/4ZSWn
Операция по спасению рабочих из-под завалов в индийском штате Уттаракханд
Операция по спасению рабочих из-под завалов в УттаракхандеФото: Francis Mascarenhas/REUTERS

В Индии армия подключилась к операции по спасению более 40 рабочих, которые вот уже 15 дней остаются заблокированными в частично обрушившемся тоннеле в штате Уттаракханд. Как сообщает в воскресенье, 26 ноября, телеканал NDTV, участие военных потребовалось после того, как 24 ноября вышел из строя доставленный из США гигантский бур.

С его помощью спасатели хотели прорыть лаз длиной 60 метров, чтобы добраться до пострадавших. Оставшиеся до этой цели 10 метров теперь будут бурить вручную военные инженеры. Наблюдатели полагают, что освободить рабочих из-под завалов удастся теперь не раньше Рождества.

"Эта операция может занять много времени. Когда вы работаете в горах, все непредсказуемо. Мы никогда не указывали сроки", - пояснил представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Сайед Ата Хаснайн.

Еду и лекарства передают через скважину

Связь с рабочими удается поддерживать через пробуренную спасателями для этого скважину. Через нее же им передают еду и медикаменты.

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он строился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.

Смотрите также:

Перед саммитом G20 в Нью-Дели сносят трущобы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заседание парламента Индии

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название этой страны

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название этой страны

Президент Индии впервые назвала страну на санскрите - "Бхарат" - в официальном документе, спровоцировав скандал. Критики считают желание властей отказаться от названия "Индия" националистической уловкой.
Политика9 сентября 2023 г.
Последствия оползня в штате Махараштра на западе Индии

На западе Индии растет число погибших при сходе оползня

На западе Индии растет число погибших при сходе оползня

Спасательные работы на месте схода оползня в штате Махараштра идут третьи сутки. Пропавшими без вести числятся более 80 человек, указывают местные СМИ.
Катастрофы22 июля 2023 г.
external

Почему тысячи фермеров в Индии совершают самоубийство (29.07.2022)

Почему тысячи фермеров в Индии совершают самоубийство (29.07.2022)

В Индии от жары и засухи особенно страдают фермеры. Для них это дополнительный удар на фоне роста цен на энергоносители и удобрения. Тысячи индийских фермеров кончают жизнь самоубийством из-за финансовых проблем.
Общество29 июля 2022 г.02:56 мин.
Показать еще