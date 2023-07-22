На западе Индии растет число погибших при сходе оползня

Спасательные работы на месте схода оползня в штате Махараштра идут третьи сутки. Пропавшими без вести числятся более 80 человек, указывают местные СМИ.

Число погибших в результате схода оползня на западе Индии в деревне Иршалвади в штате Махараштра выросло до 26 человек, пишет издание The Times of India в субботу, 22 июля, со ссылкой на местные власти. Еще 82 человека числятся пропавшими без вести.

В течение дня 22 июля были обнаружены тела трех женщин и одного мужчины, сообщил представитель Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, добавив, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Операция идет третьи сутки.

Спасатели работают без техники

По словам официальных лиц, деревня является популярным местом для пеших прогулок, в ней нет подходящей дороги и поэтому землеройные машины с экскаваторами не могут проехать. Спасатели вынуждены работать вручную.

Оползень сошел в ночь на 20 июля. По данным местных властей, в результате были разрушены или повреждены 17 из 48 домов деревни, в которой проживают не менее 225 человек.

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