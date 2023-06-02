В Индии при столкновении поездов погибли более 280 человек

В результате столкновения поездов в штате Одиша более 280 человек погибли и еще 900 пострадали. Спасательные работы продолжаются.

Не менее 288 человек погибли вечером в пятницу, 2 июня, в результате столкновения поездов в штате Одиша на востоке Индии. Число пострадавших, по предварительным данным, составляет около 900 человек. "Это крупномасштабный несчастный случай, и число жертв может еще существенно увеличиться", - цитирует газета The Indian Express чиновника из города Баласор.

В официальном сообщении правительства Индии говорится, что скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Ховра в Ченнаи, сошел с рельсов вблизи станции Bahanaga bazaar. В районе этой же станции сошел с рельсов скорый поезд SMVB-HWH Superfast Exp, следовавший по маршруту Вокзал Sir M. Visvesvaraya - Ховра.

"Представители железнодорожной компании немедленно выехали на место происшествия для координации спасательных операций и оказания помощи. Все внимание железных дорог сосредоточено на спасении пассажиров и минимизации жертв. Спасательные операции ведутся в военном масштабе", - указано в пресс-релизе.

Между тем некоторые СМИ сообщают, что "Коромандельский экспресс", сойдя с рельсов, столкнулся с товарным поездом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, он также провел беседу с министром железнодорожного транспорта Ашвини Вайшнавом.

Последний заявил, что распорядился провести тщательное расследование произошедшего. Спасательные работы на месте продолжаются.

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