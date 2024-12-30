В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Президенту Хорватии Зорану Милановичу не хватило около одного процента для переизбрания в первом туре выборов.

Несмотря на значительный отрыв от оппонентов, президент Хорватии Зоран Миланович не смог переизбраться на новый срок в ходе первого тура выборов в стране. По итогам подсчета всех бюллетеней, которые хорватская Государственная избирательная комиссия опубликовала в ночь на понедельник, 30 декабря, Миланович набрал 49,09% голосов.

Необходимый минимум для победы на президентских выборах в Хорватии - более 50% голосов. В стране пройдет второй тур президентских выборов, его намеченная дата - 12 января.

Ближайшего соперника Милановича, Драгана Примораца, поддержали 19,35% избирателей. Это значит, что Приморац станет оппонентом действующего президента во втором туре выборов. Другие кандидаты - а всего в выборах президента Хорватии участвовало восемь человек - не набрали более 10% голосов.

Результаты выборов не оказались сюрпризом для аналитиков - они и ранее прочили как лидерство Милановичу, так и то, что президент не сможет одержать однозначную победу на выборах 29 декабря.

Президент с популистской риторикой против педиатра-консерватора

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович занимает пост с 2020 года, а до 2016-го он возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Политик неоднократно критиковал проявления нетерпимости в стране и в особенности - символику и лозунги движения "Усташи", стоявшего во главе Хорватии во времена Второй мировой войны и поддерживавшего фашистскую Германию. Вместе с тем Миланович не раз прибегал к популистской риторике, обращаясь к избирателям с правыми политическими взглядами, отмечает агентство dpa.

Миланович также известен критикой Киева, звучавшей в том числе и до начала войны РФ против Украины. Так, в январе 2022 года он назвал страну "самой коррумпированной в мире", а нарастающую эскалацию, которая позднее обернулась российским вторжением - тем, что "происходит в прихожей России". Миланович критиковал предоставление военной помощи Киеву со стороны ЕС и введение санкций против Москвы.

Драган Приморац - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики и бывший министр науки, образования и спорта Хорватии. На посту министра он находился с 2003 по 2009 год, за это время он принял ряд решений, которые были направлены на увеличение доступности образования и были положительно восприняты населением.

Политическую карьеру Приморац начинал без принадлежности к какой-либо партии, однако вскоре вступил в правоцентристское "Хорватское демократическое содружество". На это, вероятно, повлиял тот факт, что партию в прошлом возглавлял премьер-министр Иво Санадер, при котором Приморац стал министром. В 2009 году Приморац ушел в отставку вслед за Санадером - решение обоих политиков стало неожиданностью для общественности. Однако спустя несколько лет Санадера обвинили в коррупции и приговорили к 10 годам тюрьмы.

Позднее Приморац вышел из "Хорватского демократического содружества" и на последние президентские выборы баллотировался как независимый кандидат. Тем не менее, партия консерваторов поддерживала его кампанию, в ходе которой Приморац косвенно критиковал популизм Милановича.