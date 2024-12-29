В Хорватии проходят президентские выборы

Фаворитом на президентских выборах в Хорватии является действующий глава государства Зоран Миланович, показывают опросы. Однако его победа в первом туре маловероятна.

В Хорватии в воскресенье, 29 декабря, проходит голосование на выборах президента страны. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. При этом самые высокие шансы заручиться поддержкой избирателей - у действующего президента Хорватии, бывшего социал-демократа Зорана Милановича. По данным опросов, на которые ссылается агентство ТАСС, он может рассчитывать на 39,3% голосов. За пять лет своего первого президентского срока Миланович не раз прибегал к популистской риторике, обращаясь к избирателям с правыми политическими взглядами, отмечает агентство dpa.

Ближайший соперник Милановича - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики Драган Приморац. Он баллотируется в статусе независимого кандидата и при поддержке правящей консервативной партии "Хорватское демократическое содружество".

"В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии "Мост" и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо - вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат", - перечисляет ТАСС .

Как указывает dpa, в случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно, второй тур президентских выборов в Хорватии проведут 12 января 2025 года.

В балканской стране, являющейся членом ЕС, проживают 3,8 млн граждан, наделенным избирательным правом.