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В Хорватии проходят президентские выборы

Александра Иванова
29 декабря 2024 г.

Фаворитом на президентских выборах в Хорватии является действующий глава государства Зоран Миланович, показывают опросы. Однако его победа в первом туре маловероятна.

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Избирательные плакаты кандидатов на президентских выборах в Хорватии
Избирательные плакаты кандидатов на президентских выборах в ХорватииФото: AP Photo/picture alliance

В Хорватии в воскресенье, 29 декабря, проходит голосование на выборах президента страны. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. При этом самые высокие шансы заручиться поддержкой избирателей - у действующего президента Хорватии, бывшего социал-демократа Зорана Милановича. По данным опросов, на которые ссылается агентство ТАСС, он может рассчитывать на 39,3% голосов. За пять лет своего первого президентского срока Миланович не раз прибегал к популистской риторике, обращаясь к избирателям с правыми политическими взглядами, отмечает агентство dpa.

Ближайший соперник Милановича - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики Драган Приморац. Он баллотируется в статусе независимого кандидата и при поддержке правящей консервативной партии "Хорватское демократическое содружество".

"В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии "Мост" и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо - вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат", - перечисляет ТАСС.

Как указывает dpa, в случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно, второй тур президентских выборов в Хорватии проведут 12 января 2025 года. 

В балканской стране, являющейся членом ЕС, проживают 3,8 млн граждан, наделенным избирательным правом.

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