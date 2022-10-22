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Акция в Дюссельдорфе
Акция в ДюссельдорфеФото: David Young/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В городах ФРГ прошли акции за социальную справедливость

Даниил Сотников
26 мин. назад

Тысячи человек вышли на акции с призывами к адресной социальной помощи, пересмотру налоговой политики и последовательному энергетическому переходу на фоне роста цен.

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В Берлине, Дюссельдорфе, Дрездене, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте в субботу, 22 октября, прошли акции с призывами к адресной помощи малообеспеченным, введению более высоких налогов для богатых и более последовательному энергетическому переходу. Суммарное число участников, по оценкам организаторов, достигло 24 тысяч человек.

Акции были организованы профсоюзами Verdi и GEW, альянсами Campact и Attac и другими организациями. Митинги прошли под лозунгом "Осень солидарности: создание социального обеспечения - ускорение энергетического перехода". "Митинги показывают, что многие люди не позволяют себе разобщения в условиях кризиса и хотят социально-экологического поворота", - цитирует организаторов агентство dpa. 

Полиция и организаторы по-разному оценили численность акций

Участники акции против роста цен в Берлине
Участники акции в БерлинеФото: John Macdougall/AFP/Getty Images

В Берлине полиция оценила число участников в 2800 человек, указав, что акция состоялась в спокойной обстановке. В то же время организаторы заявили о 6000 демонстрантах. В марше, в числе прочих, приняли участие несколько представителей Левой партии: бывшая сопредседательница этой политической силы Катя Киппинг (Katja Kipping), сенатор Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией Лена Крек (Lena Kreck) и сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер (Klaus Lederer).

В Дрездене в акции, по данным организаторов, приняли участие 2000 человек. В Дюссельдорфе с шествием через центр города к парламенту земли Северный Рейн - Вестфалия прошли, по оценке полиции, 2300 человек, однако организаторы сообщили о 4000 участниках.

На акции в Ганновере насчитали от 1000 до 2000 человек. Во Франкфурте-на-Майне собрались 2700 человек, заявили в полиции. Организаторы заявили о 5000 митингующих.

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