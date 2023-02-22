В Германии вновь ускорились темпы инфляции

По итогам января рост потребительских цен в ФРГ составил 8,7 процента после показателей 8,1 процента в декабре и 8,8 процента в ноябре, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

После некоторого замедления в декабре в Германии в начале текущего года вновь ускорились темпы инфляции. По итогам января потребительские цены возросли на 8,7 процента в сравнении с тем же месяцем 2022 года, сообщило в среду, 22 февраля, Федеральное статистическое ведомство Германии в Висбадене, подтвердив первые оценки, сделанные в начале месяца.

В декабре, по уточненным данным, годовой уровень инфляции составил 8,1 процента, в ноябре - 8,8 процента. Небольшое сокращение показателя в декабре связано с тем, что в этом месяце правительство ФРГ в рамках программы экстренной помощи возместило из бюджета потребителям месячные отчисления за газ и теплоэнергию.

Значительное подорожание энергоносителей и продуктов питания

"Мы наблюдаем рост цен на многие товары, а также все чаще - на услуги. Особенно заметен для частных домохозяйств в январе был рост цен на энергоносители и продукты питания", - отметила глава Федерального статистического ведомства Рут Бранд (Ruth Brand). Цены на энергоносители для населения в январе возросли на 36,5 процента по сравнению с первым месяцем 2022 года, в частности, цены на природный газ - на 51,7 процента, на мазут - на 30,6 процента, на электроэнергию - на 25,7 процента. Годовая инфляция в секторе продуктов питания составила 20,2 процента. В месячном отношении потребительские цены в январе выросли на 1 процент.

Уже несколько месяцев в Германии наблюдается значительный рост темпов инфляции в связи с резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. На 2023 год правительство страны прогнозирует инфляцию на уровне 6,0 процента. В 2022 году этот показатель составил 7,9 процента и стал самым высоким с момента основания ФРГ. В 2021 году он равнялся 3,1 процента.

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