В ФРГ в потухшем вулкане нашли пыльцу возрастом 20 млн лет

Ископаемая пыльца и споры растений сохранились в глубоком вулканическом кратере на границе с Чехией. Это позволило исследователям узнать, какая растительность покрывала горы Фихтельгебирге 20 млн лет назад.

Немецкие ученые обнаружили пыльцу возрастом 20 миллионов лет на территории баварского административного округа Верхняя Франкония. С такой сенсационной вестью земельное ведомство по вопросам окружающей среды выступило в понедельник, 8 апреля.

Извержение вулкана, произошедшее миллионы лет назад, образовало в горном массиве Фихтельгебирге маары - вулканы с жерлом без конуса. Позднее ветер сносил пыльцу и споры окрестных растений в кратеры, где она была засыпана землей и прекрасно сохранилась до наших дней.

В 2022 году геологи пробурили скважину на глубину 70 метров в одном из таких кратеров, расположенных на границе с Чехией, к юго-востоку от городка Зельб , и обнаружили отложения в извлеченных кернах. Эксперты исследовали находку и смогли установить, как лес в горном массиве Фихтельгебирге выглядел в ту эпоху. "Природная катастрофа того времени обернулась удачей для сегодняшних исследований", - отметил Роланд Айххорн (Roland Eichhorn), руководитель геологической службы ведомства.

В наши дни леса Фихтельгебирге выглядят так Фото: AVTG/imageBROKER/picture alliance

От папоротников до кипарисов

Как показали исследования геологов из Дармштадтского технического университета, после извержения вулкана голые окрестности кратера сначала покрывали папоротники - своеобразные растения-"первопроходцы", затем - вязы и деревья гикори, ныне считающиеся экзотикой. Мало-помалу вернулся и произраставший в этих краях смешанный лес из сосны, ели, бука, каштана и ореха. А на берегу заполненной водой впадины когда-то шумел заболоченный лес с кипарисами и кустарниками из семейства восковницевых.

Уголки Баварии могут скрывать новые находки для ученых Фото: Reiner Pechmann/Zoonar/picture alliance

Неоднократные извержения

Фихтельгебирге и северо-восточные районы Верхнего Пфальца в прошлом дважды проходили через "взрывную" фазу вулканической активности - около 20 миллионов и 300 тысяч лет назад, указывают ученые. О тех извержениях напоминают заполненные водой впадины-маары, которые были обнаружены лишь в последние годы благодаря анализу фотографий местности с высоким разрешением, геофизическим методам и бурению в рамках геологоразведочных работ.

Исследования продолжаются. Не исключено, что ученым удастся обогатить историю растительности и климата региона новыми данными.

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