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В Германии ужесточают правила получения гражданских пособий

Сергей Куприков
2 октября 2024 г.

Правительство в Берлине подготовило законопроект, цель которого - побудить получателей гражданских пособий трудоустроиться.

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Мигранты в центре занятости
Мигранты в центре занятостиФото: Rainer Weisflog/IMAGO

Правительство Германии ужесточает правила для получателей гражданских пособий (Bürgergeld). О том, что кабинет министров подготовил соответствующий законопроект, заявил в среду, 2 октября, министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

Если получатель такого пособия без уважительной причины откажется от предложенной ему работы или обучения, он должен рассчитывать на то, что в течение ближайших трех месяцев размер причитающихся ему выплат будет уменьшен на 30 процентов. Безработным, которые не придут на официально назначенную встречу с куратором в центр занятости, выплаты снизят на 30 процентов в течение одного месяца.

Хубертус Хайль также сообщил о планируемых санкциях против получателей пособий, работающих нелегально. Центры занятости должны будут сообщать правоохранительным органам о своих клиентах, которые, судя по всему, работают, одновременно получая социальные выплаты.

До трех часов езды на работу

По новым правилам, для получателя гражданского пособия должны считаться приемлемыми и удаленные рабочие места. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если она больше - то до трех часов.

Шансы для соискателей рабочего места без знания языка

Работодатели могут в будущем получать субсидии, если предоставят работу беженцам с низкими шансами на трудоустройство и слабо владеющих немецким языком, а затем организуют их участие в языковых курсах по специальности. Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году. Представляя программу год назад Хубертус Хайль заявил: "Языковой барьер снижается. Настало время идти работать".

Предложенные правительством Германии новые правила должны быть рассмотрены бундестагом и, если их утвердят, вступить в силу в конце года.

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