В Германии улучшилась демографическая ситуация

В ФРГ стало больше детей. По данным Федерального статистического ведомства, в Германии насчитывается 10,9 млн детей в возрасте до 13 лет. Их доля в населении ФРГ выросла до 13 процентов.

Накануне Международного дня защиты детей, который отмечается в мире 1 июня, в ФРГ опубликованы новые данные. Всего в Германии насчитывается 83,2 млн жителей. Из них 10,9 млн, по подсчетам Федерального статистического ведомства в Висбадене , на начало 2022 года - дети в возрасте до 13 лет включительно. Таким образом, демографическая ситуация в ФРГ несколько улучшилась. Как следует из опубликованных данных, доля детей в населении Германии выросла до 13 процентов. В 2015 году этот показатель падал до рекордно низкого уровня. Доля детей составляла тогда всего 12,2 процента.

Бэби-бум в 2021 году

Причиной такого развития стал рост рождаемости. С 2010 года по 2014 год в Германии появлялось на свет в среднем около 682 тысячи новорожденных в год. А с 2015-го по 2020 год уже более 775 тысяч. Рекордным за четверть века стал 2021 год: в ФРГ родились более 795 тысяч малышей.

По мнению экспертов, одним из главных факторов, способствовавших бэби-буму, стала пандемия, во время которой люди проводили вместе гораздо больше времени. Однако после рекордного 2021-го на следующий год рождаемость в ФРГ снизилась. По предварительным подсчетам, на свет появилось около 739 тысяч малышей. 343 тысячи из них - первенцы (46 процентов), 257 тысяч - второй ребенок (35 процентов). Мальчиков среди новорожденных примерно на пять процентов больше, чем девочек.

В статистике не учитываются украинские беженцы

Как особо подчеркивает Федеральное статистическое ведомство, в приведенных данных не учитываются украинские беженцы. С начала полномасштабного вторжения России Германия приняла более миллиона украинцев, при этом значительную долю составляют дети.

По данным конференции земельных министров культуры и образования , 207 тысяч из них ходят в школу или гимназию.

Молодые матери все чаще работают

По данным статистики , на одну женщину в Германии приходится 1,53 ребенка. Аналогичным является и показатель в целом по ЕС.

Всего в Германии насчитывается 8,2 млн матерей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Они все реже занимаются только уходом за ребенком. В 2022 году почти 40 процентов женщин с одним или несколькими детьми в возрасте до трех лет работали. 14 лет назад доля таких работающих матерей достигала в ФРГ лишь 30 процентов.

Женщины в ФРГ рожают первенца в 30 лет

Первенца женщины в Германии рожают в среднем в возрасте 30,2 лет. В 2020 году таких детей насчитывалось 360 тысяч. При этом 10 с половиной тысяч из них родили женщины в возрасте 40 лет или старше. Отцы первенцев в Германии, как правило, немного старше матерей. В среднем им 33,2 года.

Десятью годами ранее женщины в ФРГ рожали первенца в среднем в 29 лет.

В среднем по ЕС лидером по числу молодых мам является Болгария. В первую тройку входят также Румыния и Словакия. Позже всего первенцев рожают женщины в Италии, Испании и Люксембурге.

В ЕС доля детей выше всего в Ирландии

В целом по Евросоюзу доля детей среди населения несколько выше, чем в Германии. Наиболее благополучной является демографическая ситуация в Ирландии. В этой стране доля детей достигает 18,3 процента. Также в первой тройке Швеция (16,4 процента) и Франция (16,2 процента).

Наиболее актуальна проблема рождаемости для Италии. Там доля детей составляет 11,7 процента. Хуже, чем в Германии, дела обстоят также в Португалии, Греции, Испании и на Мальте.

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