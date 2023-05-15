Немецкие дети не умеют себя вести?

Умению вести себя в обществе немцы придают немалое значение. А классическим учебным пособием по этикету многие до сих пор считают книгу "Об обхождении с людьми" ("Über den Umgang mit Menschen"), которая была написана в конце XVIII века Адольфом Книгге (Adolph Knigge).

Дети в Германии ведут себя хуже, чем французские дети?

О поведении французских детей слагают легенды далеко за пределами Франции, а литература вроде "Французские дети не плюются едой" передается из рук в руки. Про немецких детей и их воспитание знают и говорят не так много. "Манеры Маттиаса нас просто поразили", - признается Кристина, мама 9-летнего Роберта. Ее сын принимает участие в школьном обмене с Францией. Школьник Маттиас приехал из Эльзаса на несколько дней в Германию и, как и большинство его одноклассников, принимающих участие в школьном обмене, буквально сразил немецких родителей своим манерами. "Как мальчик вел себя за столом, это просто восхитительно, - говорит немецкая мама, - дома мы к таким манерам не привыкли".

Немецкий эксперт Катя Бойс (Katja Bois) уже 16 лет организует и проводит специальные курсы для детей - Kinder Knigge. Она отмечает, что в Германии "в наше время все становится быстротечнее, общество теряет в какой-то степени традиционные ценности и добродетели. Это еще не означает, что все дети в Германии ведут себя хуже, чем французские дети, но во Франции добродетелям до сих пор уделяют больше внимания".

При этом, конечно, со временем формы общения меняются, но вот основы воспитания остаются незыблемыми, уверена эксперт. "Воспитание ребенка во всех культурах и на всех языках остается по сути одинаковым. По крайне мере, цель у всех одна: все хотят, чтобы дети выросли в самостоятельных взрослых и могли преодолевать трудности. Кроме того, чтобы они умели по возможности оставлять хорошее впечатление о себе. И, конечно же, чтобы они стали желанными членами общества. Я думаю, нельзя сказать, что в Германии имеются какие-то секреты воспитания, которые делают немецких детей отличными от французских или русских".

На протяжении десятилетий за немцами крепко закрепилась репутация прилежных, аккуратных, пунктуальных, надежных. "Хорошие качества человека, на которого можно положиться", - говорит Катья Бойс. На своих семинарах она встречается с детьми разного возраста, но вот общую тенденцию эксперт все-таки отметила. "Дети все хуже стали есть ножом и вилкой. Я вижу ухудшения за последние 16 лет. В 8 - 10 лет они не в состоянии держать вилку и нож так, чтобы это не привлекало внимания - в негативном смысле. Эти навыки утрачены", - с огорчением констатирует немецкий эксперт. По ее словам, строгих правил и стандартов поведения в Германии нет, но, если руководствоваться ее личным опытом, то к четырем годам ребенка вполне можно научить есть столовыми приборами самостоятельно.

Простые советы на каждый день

"Когда я работаю с детьми, то отмечаю, что многие из них имеют уже большой кругозор - то есть они объездили со своими родителями много стран, уже в раннем возрасте много видели, но, к сожалению, этот опыт не учит их хорошим манерам", - отмечает эксперт. Дети могут рассказать, что они видели, но при этом родители не обращают их внимание на важные вещи.

Фото: dpa/picture alliance

Какой совет немецкий эксперт может дать всем родителям? "За столом все очень просто. Просто надо оставаться последовательным. Если момент будет упущен в самом начале, то это как с воспитанием собак: наверстать пробел будет сложно. С самого начала надо обращать внимание на то, как ребенок ведет себя за столом. Мамам проще посадить детей перед телевизором, дать им планшеты или телефоны, чтобы самим спокойно провести время. А ведь надо просто правильно расставить акценты".

Катя Бойс отмечает, что современные родители часто вредят чрезмерной вовлеченностью, спрашивая маленьких детей обо всем. "Это однозначно неправильный подход, дети не могут самостоятельно решать в таком раннем возрасте. Конечно, не надо заставлять детей съедать все, что у них на тарелке, чтобы она была пустой. Это пережиток прошлого, оставшийся еще с военных времен. Но то, что подают на стол, можно и нужно обязательно пробовать. Иногда, только попробовав пять - шесть раз какой-то продукт, ребенок начинает любить его. Постоянно ставить маленького ребенка перед выбором - хочешь шпинат или морковь - неправильно. Надо показать ребенку, что хорошо и таковы правила", - дает совет Катя Бойс.

А рады ли маленьким гостям в немецких ресторанах? "Да, я думаю, что дети - желанные гости в немецких ресторанах, им рады, если они умеют себя вести. - подчеркивает эксперт, - В меню может не быть специальных блюд, но есть детские порции каждого блюда". "Почему ребенок в 6 - 7 лет не должен пробовать сложные рыбные блюда, почему детей надо кормить обычным стандартом - картофель фри или макароны? Если дети не будут пробовать разные блюда, они вряд ли станут хорошими гостями", - уверена Катя Бойс.

Самое главное правило, которое она хочет, чтобы усвоили все участники ее семинаров: "Второго шанса не будет. Судят по первому впечатлению". Исправить ошибки, которые родители допускали годами за несколько часов, конечно, не под силу, но пробудить в ребенке интерес к этикету и пониманию того, что его как личность воспринимают всерьез, у Кати Бойс получается. "Мои родители раздражали меня, каждый раз говоря одно и то же, - смеется Катя. - Я их ненавидела за это, но теперь безмерно им благодарна за то, что они были последовательны в вопросах воспитания. Если вы замечаете ошибку у своего ребенка, его надо поправлять. Делайте это в мягкой и дружелюбной манере. А главное - не забывайте хвалить".

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