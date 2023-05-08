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Новорожденный ребенокФото: Cavan Images/imago images
КультураГермания

Эмилия и Ноа - самые популярные имена в Германии

Виктор Вайц
15 мин. назад

Эмилия и Ноа в 2022 году стали самыми популярными именами для новорожденных в Германии.

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Эмилия и Ноа, София и Маттео, Эмма и Леон - самые популярные имена в Германии. Главная общая тенденция: в моде короткие и очень короткие варианты. Эмилия (Emilia) и Ноа (Noah) отстояли пальму первенства в 2022 году: именно так чаще всего в Германии называли новорожденных девочек и мальчиков, сообщило в понедельник, 8 мая, Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене.

За Эмилией следуют София (Sophia/Sofia) и Эмма (Emma), за Ноа (Noah) - Маттео (Matt(h)eo/Math(h)eo) и Леон (Leon). Списки основаны на информации, полученной из более чем 750 загсов ФРГ. При регистрации имен новорожденных в Германии существуют определенные правила. Имя ребенка должно соответствовать его полу. Оно может быть необычным, но не вызывающим, и оно ни в коем случае не должно наносить ущерб репутации семьи и самого ребенка.

Среди девочек заметно, что имя Ханна (Hanna) теряет популярность: если три года назад оно занимало первое место, то теперь опустилось на пятую позицию, уступив Эмилии, Софии, Эмме и Мие (Mia), каждая из которых поднялась на одно место выше. Также поменялись местами Лина (Lina) и Мила (Mila). Что касается мальчиков, то Генри (Henry/Henri), заняв 10 место, вытеснил из списка Феликса (Felix), который в течение нескольких лет стабильно входил в десятку самых популярных имен в Германии.

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