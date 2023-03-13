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Иллюстрации "Библии для всех детей" созданы худодницей Анной Лисицки-Хен
Иллюстрации "Библии для всех детей" созданы худодницей Анной Лисицки-Хен Фото: Neukirchener Verlag
КультураГермания

В Германии издали Библию с гендерно-нейтральным богом

Виктор Вайц
38 мин. назад

Новая детская Библия, выпущенная в Германии, по мнению издателей, отражает многообразие современного общества.

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13 марта в немецком издательстве Neukirchener-Verlagвышла "Библия для всех детей" (Alle-Kinder-Bibel), ориентированная на младший школьный возраст. Инициатором проекта стала Объединенная евангелическая миссия города Вупперталя (Vereinte Evangelische Mission - VEM), сообщает агентство epd. До сих пор в детских Библиях, издававшихся в Германии, персонажи, как правило, изображались выходцами из Центральной Европы, хотя они жили на территории современного Ближнего Востока. Бога тоже, если вообще изображали, то белым мужчиной. 

Обложка
Обложка "Библии для всех детей" Фото: Neukirchener Verlag

"Мы хотели создать Библию, в которой детям с многонациональной семейной историей было бы проще ориентироваться", - отмечает инициатор проекта Сара Вечера (Sarah Vecera). По словам женщины, идея книги возникла в разговоре с ее четырехлетней дочерью: "Она представляла себе бога старым белым человеком". Новая Библия дает детям возможность по-новому взглянуть на Иисуса и библейские события - как на визуальном, так и на лингвистическом уровнях. В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.

В то же время, по словам Сары Вечеры, издатели хотели, чтобы язык новой Библии соответствовал гендерному разнообразию: "Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной". В двухлетней работе над книгой приняли участие представители христианских общин Германии, детских организаций и университетов, среди которых были коллеги из Африки и Азии. "Я рада за своих детей, что они, наконец, могут читать Библию, отражающую многообразие нашего общества", - говорит Сара Вечера. "Библия для всех детей" доступна и как аудиокнига.

В книге рассказаны два десятка библейских историй
В книге рассказаны два десятка библейских историйФото: Neukirchener Verlag

Коротко об авторах новой Библии

Автор текстов Андреа Кариме (Andrea Karime) работала учителем начальных классов, прежде чем стать автором детских книг. Она уже опубликовала 23 детские книги и была удостоена Государственной премии Австрии за детскую и юношескую литературу. Художница и иллюстратор Анна Лисицки-Хен (Anna Lisicki-Hehn) изучала социальные науки, помимо работы в мультикультурных проектах, она пишет и иллюстрирует детские книги.

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