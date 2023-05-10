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Дрэг-квин читает в США, апрель 2023 года
Дрэг-квин читает детям на вечере в США, апрель 2023 годаФото: Michaal Nigro/Pacific Press/picture alliance
ОбществоГермания

Дрэг-квин пригласили в библиотеку Мюнхена читать детям книги

Вера Лунева
20 мин. назад

Библиотека в Мюнхене планирует провести чтения для детей под названием "Мы читаем мир таким, каким он нравится тебе". Эта инициатива вызвала дискуссию, ведь вести мероприятие будут артисты, работающие в жанре травести.

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Уже несколько дней внимание ведущих немецких СМИ и общественности приковано к городской библиотеке в Мюнхене. Поводом послужил анонс программы на июнь, где семьи с детьми младшего возраста приглашаются в путешествие в "красочные миры", где, как стоит на сайте библиотеки, "независимо от пола, мы сможем всё, если останемся верны своей мечте". Среди приглашенных чтецов - дрэг-квин Вики Вояж (Vicky Voyage), дрэг-кинг Эрик Биг Клит (Eric Big Clit) и молодой транс-автор Джулана Гляйзенберг (Julana Gleisenberg).

Скандал в библиотеке

На мероприятии планируется обсуждение самых разных тем, героев и героинь: от мальчиков в платьях, самостоятельных принцесс, голубом и розовом цветах - до познания собственной свободы.

После начавшейся шумихи, пресс-служба библиотеки выпустила заявление, в котором говорится, что "программа разноплановая, поскольку создана для общества во всем его многообразии". И именно это мероприятие предназначено для семей с детьми от четырех лет, которым будут представлены книги, соответствующие их возрасту. "Мы сожалеем, что сценические имена задействованных артистов создали ошибочное впечатление, что это программа для взрослых. Это не входило в наши намерения", - сокрушаются в библиотеке.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер
Обер-бургомистр Мюнхена Дитер РайтерФото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

Тем временем борьба мнений развернулась и на политической арене. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter) выступил вначале с критикой мероприятия и сказал, что "не пошел бы туда со своими внуками". Однако потом он извинился. "Я не мог предположить и сожалею о том, что мое заявление окажет такое влияние и обидит кого-то", - пояснил он. "То, что мои слова сейчас используются праворадикалами как подтверждение осуждения LGBTIQ* сообщества - абсурд. Участие в мероприятии добровольное, и родители могут сами решить, хотят они идти туда со своими детьми или нет".

Генеральный секретарь партии ХСС Мартин Хубер (Martin Huber) выступает против проведения таких чтений. "Четырехлетние дети должны играть с кубиками, пластилином или строить замки из песка", - написал он в своем аккаунте в Twitter. "Просто позвольте детям быть детьми".

Аргументы "за" и "против"

С ним солидарен детский и юношеский психотерапевт Кристиан Людке (Christian Lüdke). "С точки зрения психологии, дети до 10 лет интересуются папой, мамой, играми и друзьями. И только в 11 или 12 лет, когда начинается период полового созревания, они сталкиваются с гендерной идентичностью. Это важная тема, но она не для четырехлеток", - заявил психолог немецкому таблоиду Bild. 

Сами участники предстоящего мероприятия были крайне удивлены такой негативной реакцией. "Я не понимаю, почему все так обеспокоены, что переодетые люди будут читать детям книги", - говорит дрэг-кинг Эрик Биг Клит , настоящее имя которого Алиса Мо Мёшль (Alice Moe Möschl). 

Травести-дива Вики Вояж
Травести-дива Вики Вояж Фото: Vicky Voyage/dpa/picture alliance

Артист Вики Вояж (настоящее имя - Маркус Вайс) уверяет, что речь будет идти "не о сексуальности, а об идентичности и разнообразии. О том, чтобы каждый ребенок был тем, кем хочет быть". Несмотря на эмоциональную дискуссию, он сохраняет спокойствие: "Я сосредоточен на своей повседневной жизни и не трачу время на чтение негативных комментариев".

Представители "Левой партии" и партии "Союз-90"/"зеленые" поддержали приглашенных чтецов, назвав критику "непрофессиональной ультра-правой агитацией".

"Библиотечные войны"

В соседней Австрии чтения книг детям в исполнении дрэг-квин также вызвали реакцию в СМИ. Психолог и исполнительный директор Австрийской лиги здоровья детей и молодежи Каролине Кулен (Caroline Culen) в одном из интервью австрийским СМИ заверила, что через призму сексуальности дрэг-артиста воспринимают сами взрослые: "Важно посмотреть на них глазами детей. Для ребенка это загримированные и красочно одетые люди. То, что дети могут быть травмированы таким мероприятием, я считаю маловероятным". 

Так называемые "библиотечные войны" между сторонниками и противниками детских мероприятий с участием дрэг-артистов, давно известны в Великобритании и США. Этот термин впервые появился на страницах американского журнала "The New Yorker" для обозначения новой формы культурного противостояния.

В США дрэг-чтения всегда сопровождаются протестами. Так, в декабре прошлого года консервативные активисты безуспешно пытались предотвратить чтение детской книги в исполнении дрэг-квин в одном из филиалов Нью-Йоркской публичной библиотеки. Мероприятие, сопровождавшееся угрозами насилия в адрес выступающего, проходило в рамках программы "Drag Story Hour", запущенной в 2015 году.

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