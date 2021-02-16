В Германии стартовал карнавал, несмотря на пандемию (фото)

Кельн / Дюссельдорф • В Кельне, Дюссельдорфе и других немецких городах на Рейне, несмотря на коронавирусную пандемию, наступило "пятое время года" (именно так здесь называют карнавальный сезон, стартующий в ноябре и длящийся до февраля-марта). Любители карнавала отметили начало сезона народными гуляниями - с песнями и пивом. Сотни ряженых в карнавальных костюмах вышли на центральные улицы и площади, несмотря на туман, холод и ограничения в связи с пандемией коронавируса. Попасть на площади, где играла живая музыка и выступали артисты, а также в пивные можно было только тем, кто привит (нем. "geimpft") или переболел коронавирусом ("genesen"), - согласно правилу "2G".

Допуск на площадь в Кельне, где проходят торжества, строго по пропускам: либо с прививкой, либо со справкой переболевшего

Вот так проверяли каждого карнавалиста на входе. Кельн - 2021

Карнавал и коронавирус

Традиционный рейнский карнавал ежегодно стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут. Главные центры находятся в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. "Пятое время года" продлится до так называемой пепельной среды (Aschenmittwoch), которая в этот раз придется на 2 марта 2022 года. А двумя днями ранее, в "бешеный понедельник" (Rosenmontag) 28 февраля 2022 года, карнавал достигнет своей кульминации: в большинстве городов на Рейне пройдут яркие уличные шествия, если разрешат власти и позволит эпидемиологическая обстановка.

Ряженые в Кельне. 11 ноября 2021 года

В прошлом году власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия из-за пандемии отменили все массовые мероприятия карнавального сезона, включая уличные гуляния и празднования в пивных.

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