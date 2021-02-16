 В Германии стартовал карнавал, несмотря на пандемию (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.11.2021

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По Германии

В Германии стартовал карнавал, несмотря на пандемию (фото)

В тех регионах Германии, где традиционно проходит карнавал, торжества начались сегодня, 11 ноября, ровно в 11 часов 11 минут.

Хоппедиц - один из главных персонажей карнавала в Дюссельдорфе. 11.11.2021

Хоппедиц - один из главных персонажей карнавала в Дюссельдорфе

Кельн / Дюссельдорф • В Кельне, Дюссельдорфе и других немецких городах на Рейне, несмотря на коронавирусную пандемию, наступило "пятое время года" (именно так здесь называют карнавальный сезон, стартующий в ноябре и длящийся до февраля-марта). Любители карнавала отметили начало сезона народными гуляниями - с песнями и пивом. Сотни ряженых в карнавальных костюмах вышли на центральные улицы и площади, несмотря на туман, холод и ограничения в связи с пандемией коронавируса. Попасть на площади, где играла живая музыка и выступали артисты, а также в пивные можно было только тем, кто привит (нем. "geimpft") или переболел коронавирусом ("genesen"), - согласно правилу "2G".

Допуск на площадь в Кельне, где проходят торжества, строго по пропускам: либо с прививкой, либо со справкой переболевшего

Допуск на площадь в Кельне, где проходят торжества, строго по пропускам: либо с прививкой, либо со справкой переболевшего

Вот так проверяли каждого карнавалиста на входе

Вот так проверяли каждого карнавалиста на входе. Кельн - 2021

Карнавал и коронавирус

Традиционный рейнский карнавал ежегодно стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут. Главные центры находятся в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. "Пятое время года" продлится до так называемой пепельной среды (Aschenmittwoch), которая в этот раз придется на 2 марта 2022 года. А двумя днями ранее, в "бешеный понедельник" (Rosenmontag) 28 февраля 2022 года, карнавал достигнет своей кульминации: в большинстве городов на Рейне пройдут яркие уличные шествия, если разрешат власти и позволит эпидемиологическая обстановка. 

Ряженые в Кельне. 11 ноября 2021 года

Ряженые в Кельне. 11 ноября 2021 года

Кёльн. 11.11.2021

Кёльн. 11.11.2021

В прошлом году власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия из-за пандемии отменили все массовые мероприятия карнавального сезона, включая уличные гуляния и празднования в пивных.

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    Большое видится на расстоянии

    Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Кульминационный момент карнавала - многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными накануне начала католического Великого поста. Что происходит в городе в это время? В принципе - одно и то же из года в год! Здесь умеют хранить традиции.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    "Шествие идет!"

    Жители Кельна и его окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    "Бешеный понедельник"

    Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. В 2020 году - 24 февраля. В Рейнской области - это официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt).

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    "Бабий четверг"

    Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). В 2020 году - 20 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду" (26 февраля).

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Вся карнавальная конница, вся карнавальная рать

    Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Вояки и пруссаки

    Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Демонстрация пацифизма

    Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Танцующие талисманы

    В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.

  • Кельн, 2014 год

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Сатира и юмор

    Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отдельного репортажа.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Шутовская статистика

    В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Полная свобода

    "Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Арлекин в народе

    Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Крестьянин - Der Bauer

    "Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Дева - Die Jungfrau

    Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Принц - Der Prinz

    Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    На общественных началах

    Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    "Караван идет дальше, султана мучит жажда"…

    Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Накануне

    В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Детский триумвират

    Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    "Да здравствует Кельн!"

    Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Рог изобилия

    Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    В тысячах и тоннах

    На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Места на балконе

    По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.

  • Кельнский карнавал

    Как празднуют карнавал в Кельне

    Кто виноват?

    В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.

    Автор: Максим Нелюбин


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