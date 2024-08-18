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В Германии сопредседатели Левой партии уходят с постов

Екатерина Венкина
18 августа 2024 г.

В Германии Жанин Висслер и Мартин Ширдеван не будут баллотироваться на партийной конференции в октябре, там изберут новых сопредседателей Левой партии.

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Мартин Ширдеван и Жанин Висслер
Мартин Ширдеван и Жанин Висслер (фото из архива)Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Сопредседатели Левой партии Германии Жанин Висслер (Janine Wissler) и Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) объявили о своем уходе с постов. Заявления политиков размещены в воскресенье, 18 августа, на сайте партии.

Они не будут снова баллотироваться на партийной конференции в октябре.

По словам Висслер, занявшей пост в марте 2021 года, в последнее время она много времени уделяла "улаживанию внутрипартийных конфликтов" и внутренним процессам.

Дебатам с политическими оппонентами и противостоянию капиталистической повестке часто уделялось недостаточно внимания, посетовала она. Последнее нашло отражение в ослаблении поддержки со стороны избирателей.

"Результаты европейских выборов и опросов в восточной Германии показывают, как трудно вернуть утраченное доверие и что нам предстоит долгий путь", - подчеркнула она.

"Нужны новые перспективы"

О неудачах заявил и Ширдеван. "Последние два года были отмечены болезненными поражениями на выборах", - констатировал он, также признав, что неудовлетворительный результат был показан совсем недавно - на европейских выборах, на которых он выступал в качестве основного кандидата от "левых".

"Считаю, что в нынешней ситуации нашей партии нужны новые перспективы и энергия, чтобы обеспечить необходимое обновление", - резюмировал Ширдеван.

Он призвал призывал коллег по партии поддержать новых лидеров, которые займут места сопредседателей: "Дайте тем, кто собирается встать у руля, шанс и уверенность в том, что они смогут повести за собой партию".

На выборы в бундестаг - с новыми сопредседателями

Выборы сопредседателей состоятся на национальной конференции Левой партии с 18 по 20 октября в Галле (земля Саксония-Анхальт).

По итогам голосования в Европарламент в июне находящийся в оппозиции к нынешнему правительству ФРГ блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) набрал 30%. На втором месте оказалась правопопулистская "Альтернатива для Германии", получившая поддержку 15,9% избирателей - в основном, за счет восточногерманских федеральных земель.

Левая партия растеряла сторонников, набрав лишь около половины голосов, отданных за нее в 2019 году, - 2,7% вместо 5,5%.

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года, на них партия пойдет уже с новыми сопредседателями.

 

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