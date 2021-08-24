 Социал-демократы ФРГ обошли блок Меркель еще в одном рейтинге | Новости из Германии о Германии | DW | 27.08.2021

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Германия

Социал-демократы ФРГ обошли блок Меркель еще в одном рейтинге

Социал-демократы Германии все увереннее опережают по популярности христианские партии. Согласно опросу социологического института YouGov, поддержать СДПГ готовы 24%, а блок ХДС/ХСС - 22% избирателей.

Предвыборные плакаты в городе Эрфурте, август 2021 года

Предвыборные плакаты в городе Эрфурте, август 2021 года

В Германии за четыре недели до выборов в бундестаг социал-демократы обошли по популярности блок консервативных партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - по результатам еще одного опроса. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали бы 24 процента избирателей, то есть на 8 процентных пунктов больше, чем по данным на конец июля, сообщил социологический институт YouGov в пятницу, 27 августа.

Согласно результатам этого опроса, в настоящее время рейтинг ХДС/ХСС, по сравнению с июльским, снизился на 6 процентных пунктов - до 22 процентов. Рейтинг партии "Союз-90"/"зеленые" остался на уровне 16 процентов, а Свободной демократической партии (СвДП) повысился на один процентный пункт до 13 процентов. Поддержка правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) снизилась на один процентный пункт до 11 процентов, а рейтинг Левой партии сохранился на уровне 8 процентов.

Накануне социологический институт Kantar обнародовал результаты, согласно которым социал-демократы и христианские партии идут почти вровень. 24 августа опрос, проведенный институтом Forsa, впервые за многие годы выявил лидерство СДПГ. Выборы в германский бундестаг состоятся 26 сентября.

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    Автор: Ирина Филатова


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