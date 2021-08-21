 Опрос: Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет опередили консерваторов | Новости из Германии о Германии | DW | 24.08.2021

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Германия

Опрос: Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет опередили консерваторов

Блок консервативных партий ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель, показывает худшие результаты с 1984 года.

Предвыборный плакат СДПГ

Предвыборный плакат СДПГ

В Германии за пять недель до парламентских выборов продолжается падение рейтинга популярности блока консервативных партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Согласно обнародованным во вторник, 24 августа, данным опроса, который был проведен институтом социологических исследований Forsa, блок ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), за неделю потерял один процентный пункт симпатий избирателей, набрав 22 пункта. Это худший показатель консервативного блока за всю историю опросов, проводимых Forsa с 1984 года. В свою очередь Социал-демократическая партия Германии на два процентных пункта улучшила свои показатели и с 23 процентами впервые за 15 лет опередила ХДС/ХСС.

Согласно этим же результатам опроса, партия "Союз-90"/"зеленые" потеряла один процентный пункт: за нее сейчас готовы отдать голоса 18 процентов избирателей. Показатели других партий, входящих в бундестаг, остались без изменений. Либералы из Свободной демократической партии (СвДП) набирают 12 процентов, популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 10 процентов, Левая партия - 6 процентов голосов.

Возможные коалиции после выборов

По данным опроса, большинство избирателей ожидают поражения блока ХДС/ХСС на этих выборах. В настоящее время после выборов теоретически возможно формирование одной из четырех правительственных коалиций. Согласно первому варианту, в нее могут войти СДПГ, ХДС/ХСС и СвДП, согласно второму - СДПГ, "зеленые" и СвДП, согласно третьему - ХДС/ХСС, "зеленые" и СвДП, согласно четвертому - СДПГ, "зеленые" и Левая партия.

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    Автор: Ирина Филатова


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