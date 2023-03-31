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Центр трудоустройства в Берлине (фото из архива)Фото: picture-alliance/W. Steinberg
ОбществоГермания

В Германии слегка понизился уровень безработицы

Александра Иванова
50 мин. назад

В марте 2023 года в ФРГ насчитывалось 2,594 млн безработных. Это лишь незначительно меньше, чем месяцем ранее.

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Число безработных в Германии, по состоянию на 13 марта 2023 года, составило 2,594 млн человек, что соответствует доле в 5,7 процента сообщило в пятницу, 31 марта, Федеральное агентство по труду. Этот показатель на 26 000 человек ниже февральского, однако на 232 000 человек выше, чем в марте 2022 года.

"Весеннее оживление (на рынке труда. - Ред.) наступает лишь умеренными темпами", - констатировала в этой связи глава Федерального агентства по труду Андреа Налес (Andrea Nahles). По ее оценке, такое развитие является последствием слабой конъюнктуры. Текущий уровень безработицы оказался бы выше прошлогоднего даже без учета украинцев, прибывших в Германию после начала российского вторжения в их страну, указали в агентстве.

Количество занятых - 45,6 млн человек

Что касается численности занятых в Германии, то в феврале она составила 45,6 млн человек. Это на 423 000 больше уровня аналогичного периода прошлого года и на 31 000 больше, чем в январе 2023 года.

В то же время число свободных вакансий, зарегистрированных в базе Федерального агентства по труду, за год сократилось. В марте 2023 года их было 777 000, в марте 2022 года - на 62 000 больше.

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