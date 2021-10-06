 В Германии СДПГ, СвДП и ″зеленые″ прозондируют возможность коалиции | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2021

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Германия

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" прозондируют возможность коалиции

Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.

Символические изображения коалиции светофор

Через десять дней после выборов в германский бундестаг партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) дали первые сигналы о готовности сформировать новую правящую коалицию под руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В ФРГ такую коалицию называют "светофор" - по цветам, с которыми ассоциируют эти партии: помимо "зеленых", в ней участвуют "красные" - социал-демократы и "желтые" - свободные демократы. Уже 7 октября СвДП и "зеленые" готовы начать зондирующие переговоры с СДПГ под руководством ее председателя, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), сообщили представители СвДП и "зеленых" в среду, 6 октября.

По их словам, зондирующие переговоры продлятся предположительно около шести часов. В числе прочего, предполагается обсудить вопросы модернизации Германии и защиты климата. Шольц выразил удовлетворение готовностью"желтых" и "зеленых" к зондирующей встрече. "Завтра приступим к делу", - сказал он.

СвДП и "зеленые" не исключают "Ямайки"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), чьи партии ассоциируются с черным цветом, заявили, что они по-прежнему готовы к переговорам со свободными демократами и "зелеными" о формировании черно-желто-зеленой коалиции ("Ямайка"). При этом Зёдер усомнился в возможности такого союза. "Правительства с участием ХДС/ХСС, по всей видимости, не будет", - признал он.

Несмотря на решение о зондирующих переговорах с СДПГ, свободные демократы и "зеленые" все еще не исключают возможности "Ямайки" окончательно. При этом глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул, что одновременное зондирования с христианскими партиями исключено. "Параллельных переговоров не будет", - заверил он.

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    Автор: Максим Нелюбин


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