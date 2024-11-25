В Германии разрабатывают план по созданию системы бункеров

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах ФРГ разрабатывает сеть бункерных укрытий на территории Германии. Бомбоубежища собираются оборудовать в правительственных зданиях и на станциях метро.

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (Bundesamt für Bevölkerungssschutz, BKK) Германии разрабатывает план по созданию сети бункеров на территории ФРГ на фоне обостряющейся международной угрозы, сообщают немецкие СМИ в воскресенье, 24 ноября.

В частности, как пишет таблоид Bild, в настоящее время BKK изучает, какие общественные здания могут быть оборудованы в убежища. В их число входят административные здания и станции метро.

Кроме того, по данным Bild, планируется разработать мобильное приложение, которое будет показывать гражданам расстояние до ближайшего бункера. Журналисты утверждают, что BKK также планирует поощрять создание убежищ в гаражах и подвалах собственных домов жителей Германии.

В ФРГ призвали направить миллиарды на новые бомбоубежища

В марте 2024 года глава Немецкого союза городов и общин Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить мирное население Германии от возможной войны. "Безопасность больше нельзя считать чем-то очевидным", - сказал он тогда в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать бундесвер обороноспособным. В целом речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", - добавил он.

В частности, Бергхеггер призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из 2000 общественных убежищ времен холодной войны осталось только 600, которые могут вместить около 500 000 человек. "Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - подчеркнул он.