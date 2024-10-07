В ФРГ растет спрос на бункеры. Но так ли они эффективны?

На фоне войны в Украине и растущей угрозы в Европе многие немцы проявляют интерес к укрытиям и бункерам. Региональные власти призывают к строительству новых убежищ для населения, но эксперты считают это нецелесообразным.

Возможно, нет лучшего способа оценить уровень страха и тревоги населения страны, чем обратить внимание на то, как развиваются компании, строящие укрытия и бункеры. У компании BSSD Defence, расположенной в Берлине и занимающейся строительством таких объектов для частных лиц, бизнеса и военных, сейчас дела идут хорошо. Помимо широкого спектра оборудования для обеспечения безопасности помещений, компания предлагает все: от pop-up panic rooms - специальной комнаты, где можно укрыться во время опасности, стоимостью около 20 000 евро до полноценных бункеров, которые стоят в десять раз дороже.

Так выглядит специальная комната, где можно укрыться в случае опасности Фото: BSSD

Марио Пьейде, технический директор BSSD, сообщил, что в последние годы поступает все больше заказов от частных лиц, пожарных служб и местных советов. Этот всплеск начался во время пандемии COVID-19, а затем снова усилился, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Существует большой спрос и серьезный интерес к такого рода продукции, и вокруг не так много поставщиков, - говорит Пьейде. - Никто не мог ожидать, что в Европе снова может начаться обычная война, но история, к сожалению, повторяется. Люди, которые ранее лишь задумывались об этом (обеспечении безопасности на случай войны. - Ред.), теперь начали действительно реализовывать свои планы".

В Германии не осталось действующих бункеров?

Похоже, что такое мнение существует и в политических кругах. На конференции земельных министров внутренних дел в Потсдаме, прошедшей в начале июня, Федеральное министерство внутренних дел представило доклад о положении дел в разработке концепции современных укрытий для населения Германии.

Этот доклад появился спустя три месяца после того, как Немецкий союз городов и общин, представляющий 14 000 местных советов страны, призвал федеральное правительство инвестировать 10 миллиардов евро в течение следующих 10 лет в гражданскую защиту и использовать эти средства для восстановления 2000 бункеров , оставшихся со временхолодной войны.

В Германии еще сохранились бункеры. Например, вот этот, на Мозеле, который сначала использовал бундесвер, а впоследствии - в своих целях киберпреступники Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Но это весьма сложная задача. Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) сообщило DW, что лишь 579 из этих бункеров все еще считаются убежищами, предназначенными для защиты населения, и в них может разместиться около 478 000 человек (или 0,56% населения Германии). Но даже эти бункеры "не функционируют и не готовы к использованию", поскольку объекты существовавшей системы гражданской защиты населения были заброшены с 2007 года.

По данным BBK, новая концепция строительства бункеров находится на стадии разработки, но в правительственном отчете, который был опубликован в различных немецких СМИ, говорится, что для защиты всего населения Германии потребуется построить еще около 210 100 дополнительных бункеров, что займет 25 лет и обойдется в 140,2 млрд евро.

"За последние 35 лет строительством объектов, предназначенных для защиты населения, пренебрегали. Но восстановить их сейчас все еще возможно, - говорит Пьейде. - За последние 50 лет в строительстве бункеров и других укрытий мало что изменилось, в том что касается прочности стен, толщины и системы фильтрации. Все, что изменилось, - это энергоснабжение и эффективность батарей".

Так может выглядеть современный бункер изнутри Фото: BSSD

Насколько надежен бункер?

Ханс-Вальтер Боррис (Hans-Walter Borriеs), директор Института экономических и оборонных исследований FIRMITAS в университете Виттена, согласен, что вопросу защиты населения уделяется крайне мало внимания.

Но он сомневается в том, насколько полезными могут быть бункеры на самом деле, учитывая масштабы военной мощи, в случае угрозы войны между НАТО и Россией, если такой сценарий действительно стоит рассматривать. Например, у России сейчас есть гиперзвуковые ракеты, которые могут достичь практически любого европейского города из Калининграда за 2-5 минут.

"Это не так, как во время Второй мировой войны, когда при предупреждении о бомбардировщиках, пролетающих над Ганновером в направлении Берлина, у населения было примерно 15-20 минут на то, чтобы найти убежище, - поясняет Боррис, полковник бундесвера в запасе. - Сейчас, когда время реакции очень малое, нет никакой возможности предупредить население об опасности".

Федеральное правительство признает эту проблему. В случае войны, говорится в правительственном докладе, центральные бункеры, предназначенные для большого количества населения, будут гораздо менее полезны, чем децентрализованные защищенные помещения внутри жилых зданий. По этой причине правительство планирует рекомендовать населению приобретать дешевые и легкодоступные строительные материалы для строительства укрытий в своих подвалах.

Многие при строительстве дома сразу планируют специальное помещение в подвале, где можно укрыться в случае опасности Фото: BSSD

"Деньги лучше потратить на что-то другое"

Боррис не считает, что конфликт, наподобие нынешнего в Украине, может быстро перерасти в ядерную войну. Он говорит и о том, что современное ядерное оружие гораздо более разрушительное, чем то, которое использовали США в конце Второй мировой войны. "Эффект уже не сравним с Хиросимой или Нагасаки, - говорит Боррис. - С современным оружием вся Федеративная Республика Германия может быть стерта с лица земли 9-12 ракетами".

Бункеры, которые могли бы выдержать такую атаку, по его словам, нужно было бы строить на глубине тысяч метров в швейцарских Альпах. "И после таких ударов никому не захотелось бы вообще оттуда выходить", - сказал он.

Вместо того, чтобы инвестировать миллиарды в строительство сети бункеров на случай войны, Боррис считает, что правительству Германии необходимо тратить деньги на обычную гражданскую защиту населения: на системы оповещения о катастрофах, особенно природных, таких как наводнения, которые недавно пережила Германия, а также на более эффективную подготовку спасателей и организаций, которые оказывают помощь при стихийных бедствиях. "Вкладывать деньги в обучение, тренировки и современное оборудование. Это было бы разумнее, чем рисовать сценарий конца света, в котором вы, по сути, ничего не можете сделать", - сказал Боррис.