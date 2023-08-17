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Филипп Йедикке | Виктор Вайц
17 августа 2023 г.
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Топ-тема

Истребитель F-16
Трансляция

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа

Конфликты33 мин. назад
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