Как и многие другие бомбоубежища, этот бункер в форме церкви был построен в Кельне подневольными рабочими, военнопленными и узниками концлагерей. В 1980 году здание внесли в реестр памятников архитектуры и отреставрировали. С 1991 года оно находится в ведении ассоциации Kulturbunker-Mühlheim. В нем расположены музыкальные студии, помещения для семинаров, а также проходят многочисленные концерты.