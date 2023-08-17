Как бункеры Второй мировой войны стали культурными центрами
Их можно встретить почти во всей Европе: серые бетонные блоки, напоминающие о войне и невыразимых страданиях. Однако все чаще бункеры времен Второй мировой войны используются в культурных целях. Фотогалерея DW.
Бункер на полевой дороге в Санкт-Паули, Гамбург
В бывшем зенитном бункере высотой почти 40 метров разместились медиакомпании, мастерские художников и творческих людей, а также популярный клуб "Übel & Gefährlich". В последние годы бункер достроили еще на пять этажей. В нем планируется открыть отель.
Бункер лютеранской благотворительной службы в Бремене
Этот бункер построили в 1942 году для защиты от авианалетов сотрудников и пациентов больницы, принадлежащей диаконической службе. После Второй мировой войны в здании располагался госпиталь, а в 1960-х годах его переоборудовали под ядерное убежище. В 2001 году здание арендовало культурное объединение Künstler-Netzwerk Zucker. В нем планируется открыть художественные галереи и устраивать дискотеки.
Дом моря в зенитной башне в Вене
Шесть зенитных башен в Вене во время Второй мировой войны служили противовоздушными укрытиями с установленными на них системами управления огнем. Сейчас в самой известной из них находится Дом моря (Haus des Meeres) - один из трех зоопарков Вены. В аквариумах и террариумах на территории 5 тыс. квадратных метров живут более 10 тыс. разных рыб и животных. Два этажа занимает музей зенитной башни.
"Разбиты вдребезги в тишине ночи"
В ходе культурного фестиваля Wiener Festwochen в 1991 году американский художник Лоуренс Вайнер написал на крыше бункера: "Разбиты вдребезги в тишине ночи" (Zerschmettert in Stück in Frieden der Nacht). Эта фраза, превратившая башню в антивоенный символ, была видна издалека вплоть до 2019 года, когда Дом моря перестроили.
Культурбункер, Кёльн-Мюльхайм
Как и многие другие бомбоубежища, этот бункер в форме церкви был построен в Кельне подневольными рабочими, военнопленными и узниками концлагерей. В 1980 году здание внесли в реестр памятников архитектуры и отреставрировали. С 1991 года оно находится в ведении ассоциации Kulturbunker-Mühlheim. В нем расположены музыкальные студии, помещения для семинаров, а также проходят многочисленные концерты.
Бункер "Берлинская история", Берлин - Кройцберг
В бывшем бомбоубежище Немецкого рейхсбана в берлинском районе Кройцберг можно погрузиться в историю немецкой столицы. Здесь создан музей, в котором основное внимание уделяется мрачным временам "третьего рейха". Название одной из выставок "Гитлер: как это могло случиться?". Также в здании находится музей 1968 года, рассказывающий о послевоенной истории Германии.
"Бетонные сигары" в Вюнсдорфе, Бранденбург
В центре жилого района Вюнсдорф-Вальдштадт в Бранденбурге стоит один из остроконечных бункеров, которые местные жители называют "бетонными сигарами". Вюнсдорф издавна считался военным городом: в кайзеровские времена здесь находился полигон, после Второй мировой войны - казармы с советскими солдатами. Сегодня Вюнсдорф известен как город с огромным количеством книжных магазинов.
Бункер-музей в Блаванде, Дания
Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты построили в Блаванде (Дания) большие бункеры для обороны побережья. Их планировалось оснастить 38-сантиметровыми орудиями с затонувшего линкора "Тирпиц". Но строительство так и не было завершено. В 2017 году здесь было открыто новое здание музея. Одна из экспозиций посвящена истории бункера.
Атлантический вал, Франция
Этот вид хорошо знаком тем, кто хоть раз проводил отпуск в Нормандии. Вдоль побережья, наполовину утонувшие в песке, стоят многочисленные бункеры бывшего Атлантического вала немецкого вермахта. Сегодня эти сооружения стали одним из излюбленных мест для местных и приезжих "райтеров" - уличных художников, рисующих граффити.