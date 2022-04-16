 В Германии проходят пасхальные марши | Новости из Германии о Германии | DW | 16.04.2022

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Германия

В Германии проходят пасхальные марши

Участники традиционных пасхальных маршей во многих городах ФРГ выступили против войны в Украине и планов увеличения оборонных расходов. На альтернативном марше мира в Берлине требовали оружие для Украины.

Пасхальный марш в Ганновере

Пасхальный марш в Ганновере

Тысячи жителей Германии приняли в субботу, 16 апреля, участие в традиционных пасхальных маршах по всей стране, которые в этом году проходят под тенью войны России против Украины. По данным полиции, которые приводит агентство dpa, в Берлине собралось около 1200 демонстрантов, примерно столько же присоединилось к акции в Бремене. Сотни демонстрантов также вышли на улицы Ганновера, Мюнхена, Кельна, Штутгарта и Дуйсбурга. Кроме того, десятки маршей состоялись в менее крупных городах по всей стране.

Хотя основными лозунгами маршей были требования о прекращении войны в Украине, участники акций также высказывали решительное несогласие с планами правительства ФРГ значительно увеличить расходы на оборону. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Прекратите войну в Украине", "Нет войне!", "Остановите оружейное безумие", "Говорите, а не рискуйте Третьей мировой войной" и "Кто будет сеять оружие, тот будет пожинать войну".

Берлинцы провели два конкурирующих марша

Участница пасхального марта на фоне флагов Украины в Берлине

Участница пасхального марта в Берлине

В столице ФРГ 16 апреля прошло два конкурирующих пасхальных марша. Традиционное шествие, организованное движением за создание "новой архитектуры безопасности от Лиссабона до Владивостока", привлекло более 1000 человек. Они призывали к окончанию войны России против Украины путем переговоров и уступок с обеих сторон.

Несогласные с этой позицией Альянс украинских организаций и инициатива Adopt a Revolution созвали людей на альтернативный пасхальный марш мира. Около 500 его участников в Берлине требовали ужесточения санкций в отношении России и поставок тяжелых вооружений для Украины.

Хабек призвал отойти от пацифистской повестки

Незадолго до проведения пасхальных маршей вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал организаторов выступить в этом году против войны президента РФ Владимира Путина в Украине. "Мир может наступить и будет иметь место, только когда Путин прекратит свою агрессивную войну", - заявил политик в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Ясно, кто нападает в этой войне, а кто защищается, находясь в острой нужде, и кого мы должны поддержать - в том числе и оружием", - сказал Хабек.

По его мнению, о пацифизме можно мечтать лишь в отдаленной перспективе. Путин угрожает свободе Европы, отметил член партии "Союз-90"/"зеленые".

Традиция пасхальных маршей зародилась в 1950-е годы в Великобритании. В ФРГ ее подхватили в 1960 году. Именно тогда немецкие пацифисты впервые вышли на улицы в дни католической Пасхи. С тех пор марши стали ежегодными и носят отчетливую антимилитаристскую направленность. Наибольшего размаха они достигли в середине 1980-х. Тогда на протесты против размещения в Западной Германии натовских ракет "Першинг" по всей стране собирались сотни тысяч человек.

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    Автор: Николай Пермяков


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