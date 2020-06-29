 Около 17 тысяч афганцев в Германии ждут вылета в США | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2021

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Германия

Около 17 тысяч афганцев в Германии ждут вылета в США

На американской базе Рамштайн на западе ФРГ в настоящее время проверяют 12 тысяч афганцев, в Кайзерслаутерне - 5 тысяч, сообщил командующий силами США в Европе.

Афганцы на военной базе США в Рамштайне

Афганцы на военной базе США в Рамштайне

Около 17 тысяч афганцев ждут в Германии дальнейшей транспортировки в США. В настоящее время на американской военной базе Рамштайн, расположенной на западе Германии, проверяют 12 тысяч человек, сообщил командующий силами США генерал Тод Уолтерс в четверг, 2 сентября, в ходе видеоконференции с Пентагоном. Еще около 5000 человек находятся на военной базе в немецком Кайзерслаутерне, указал он.

Кроме того, примерно 4300 граждан Афганистана ждут вылета в США на базах в Италии и Испании. По словам Уолтерса, перед полетом в США афганцев проверяют дважды - после прибытия на европейские базы и перед вылетом в Соединенные Штаты.

Проверяется один подозрительный человек

До сих пор выявлен всего один подозрительный человек, который не представляет "большой угрозы", но находится под стражей на время выяснения его прошлого, отметил далее американский генерал. Подробностей он не привел.

Одновременно Тод Уолтерс подчеркнул "стопроцентную поддержку" властей Германии, Италии и Испании при выполнении данной миссии. Афганцев, сотрудничавших ранее с войсками США в своей стране, их семьи, а также других людей, имеющих право на въезд в США, вначале размещают на европейских базах США, где регистрируют и при необходимости оказывают им медицинскую помощь.

США и союзники вывезли 122 тысячи гражданских лиц

Президент США Джо Байден распорядился завершить вывод американских войск с Гиндукуша к 31 августа. Это решение вызвало противоречивую реакцию в мировом сообществе, поскольку в Афганистане оказались под угрозой тысячи людей, которые сотрудничали с НАТО.

США, Германия и другие страны приложили усилия, чтобы эвакуировать максимально возможное число иностранцев и нуждающихся в защите. По данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч гражданских лиц. 30 августа Вашингтон сообщил о вылете последних военнослужащих из Афганистана и завершении военной миссии в этой стране. 

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    Автор: Элизабет Грениэр, Павел Мыльников


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