 Глава МИД Германии пообещал вскоре дать оценку выборам в РФ | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2021

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Россия

Глава МИД Германии пообещал вскоре дать оценку выборам в РФ

Имеются сообщения, указывающие на то, "что не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", заявил Хайко Мас. Власти ФРГ к этим обвинениям относятся серьезно, подчеркнул он.

Табло с видеотрансляцией с избирательных участков в РФ

В Берлине серьезно относятся к сообщениям о нарушениях на выборах в РФ

Германия в ближайшее время даст оценку выборам, прошедшим в России. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), отвечая на вопрос корреспондента DW в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября.

Имеются сообщения, указывающие на то, "что не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", отметил Мас и подчеркнул, что в Берлине "крайне серьезно" относятся к этим обвинениям.

Берлин: Оценить выборы в РФ сложно из-за отсутствия миссии ОБСЕ

20 сентября, на следующий день после трехдневного голосования в России, Берлин призвал власти РФ проверить все предполагаемые случаи нарушений в ходе выборов. "Имеются заслуживающие очень большого внимания сообщения о масштабных нарушениях", - заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он подчеркнул, что правительство ФРГ встревожено утратой общественного разнообразия и снижением участия общества в демократическом процессе из-за растущего давления на оппозицию и гражданское общество, которое наблюдалось в России перед выборами в Госдуму.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) с сожалением напомнила, что на нынешних выборах в России оказалось невозможным присутствие международных наблюдателей. Она подчеркнула, что БДИПЧ ОБСЕ отправляло наблюдательные миссии в 2020 году, несмотря на все связанные с пандемией ограничения, и было готово сделать это в РФ.

Член комитета по иностранным делам бундестага, депутат фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) назвала "плохой инсценировкой" парламентские выборы в России. "Массовые манипуляции в преддверии и в ходе голосования, а также отсутствие мониторинга выборов со стороны ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) позволяют усомниться в легитимности результатов выборов", - отметила она.

По данным ЦИК РФ, у "Единой России" почти 50 процентов голосов

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК), обработав все итоговые протоколы, сообщила, что на выборах в Госдуму по партийным спискам побеждает "Единая Россия", получившая 49,82 процента голосов. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.

При этом результаты выборов в Москве резко поменялись после появления результатов электронного голосования, которые были опубликованы лишь днем 20 сентября. До этого на многих участках лидировали кандидаты оппозиционного проекта "Умное голосование".

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