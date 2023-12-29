Названы самые популярные детские имена в Германии

Самыми популярными именами для новорожденных в Германии остались Эмилия и Ноа. В общем списке 2023 года появились и новые имена.

В 2023 году самыми популярными именами для новорожденных в Германии вновь стали Эмилия (Emilia) и Ноа (Noah), как и годом ранее. Это следует из статистики, которую собирает исследователь-любитель из Аренсбурга Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld). Свежие данные были опубликованы в пятницу, 29 декабря. За лидерами следуют Эмма (Emma) и Маттео (Matteo), а замыкают тройки наиболее популярных имен София (Sophia) и Элиас (Elias).

В федеральных землях предпочтения родителей могут отличаться от общегерманской статистики. Например, в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне новорожденных девочек чаще называли Эммами, а в Мекленбурге - Передней Померании - Фридами (Frieda). В Баварии для новорожденных мальчиков выбирали имя Лукас (Lukas), Феликс (Felix) или Максимилиан (Maximilian), а вот Ноа - даже не в десятке.

Скажи мне свое имя, и я скажу - откуда ты

По имени часто можно узнать, из какого региона малыш родом. Например, в Баварии чаще, чем в других землях, рождаются Франциски (Franziska), Людвиги (Ludwig) и Себастианы (Sebastian), а в Мекленбурге - Передней Померании - Хеди (Hedi), Скади (Skadi) и Вилли (Willi), следует из статистики Билефельда. В Нижней Саксонии особенно популярны такие имена как Эбба (Ebba), Фенна (Fenna) и Янно (Janno), в Шлезвиг-Гольштейне - Лённе (Lönne), Момме (Momme) и Руне (Rune).

В масштабах всей страны популярность набирают имена Эрвин (Erwin), Курт (Kurt) и Герда (Gerda). "Эти имена я знаю из поколений моих тетушек и дядей", - отмечает эксперт, указывая, что для его поколения они считались старомодными.

Новой тенденцией Билефельд считает распространение универсальных имен для детей независимо от пола. Так, именем Квин (Quinn) теперь называют не только мальчиков, но и девочек. Подобная участь постигла и имя Тейлор (Taylor), первоначально считавшееся мужским. Исследователь видит в этом ажиотаж вокруг американской певицы Тейлор Свифт.

Есть в статистике 2023-го и новичок - Эванна (Evanna). "Это имя раньше не встречалось в моей базе данных, а теперь - сразу несколько раз", - признает Билефельд.

Северные немцы следят за модой

В целом новые веяния чаще идут из северных земель ФРГ, говорит эксперт, приводя в пример имя Фите (Fiete), появившееся в Мекленбурге - Передней Померании два года назад и с тех пор быстро распространившееся. А вот жители южных земель обычно отстают от моды, добавляет Билефельд. Так, в Баварии по-прежнему пользуются успехом такие давно известные имена как Томас (Thomas), Михаэль (Michael) и Забине (Sabine). Аналогичную тенденцию можно проследить и в Саксонии на востоке ФРГ, где среди новорожденных нередки Карл (Karl) и Герда (Gerda), в отличие от других регионов.

Уже несколько лет в Германии популярны имена, в которых нет других согласных, кроме "Л", "М" и "Н", но присутствуют две гласные. Лидеры нашего списка - яркие тому примеры. Имена Леано (Leano) и Нелио (Nelio) "также очень многообещающие и скоро войдут в десятку", прогнозирует Билефельд.

Кнуд Билефельд ведет статистику самых популярных имен новорожденных с 2005 года. В уходящем году он с небольшой командой соратников проанализировал данные из 412 городов и изучил около 280 000 записей в регистрационных книгах родильных отделений немецких больниц.

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