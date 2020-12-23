В Германии началась перепись колибри, птиц-секретарей и даже попугаев (фото)

Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.
Вальсроде • Обитатели зоопарков имеют привычку расти, плодиться, размножаться и при этом не живут вечно. Так устроена природа. Поэтому иногда нужно проводить учет животных - своего рода перепись населения, которую в самих зоопарках называют инвентаризацией. Сейчас такая инвентаризация началась в самом большом птичьем парке мира - "Вальсроде" (Weltvogelpark Walsrode) в Нижней Саксонии. Здесь обитает более четырех тысяч птиц, которых здесь в начале каждого года пересчитывают, измеряют и взвешивают.
Парк был основан в Люнебургской пустоши в 1962 году предпринимателем Фрицем Гешке (Fritz Geschke). Первоначально - для разведения фазанов и водоплавающих птиц. Сейчас здесь насчитывается более 650 видов пернатых со всех континентов и из всех климатических зон планеты. Парк участвует в многочисленных программах по сохранению видов и обладает высокой международной репутацией. Обычно число посетителей составляет около 300 тысяч человек ежегодно. В ноябре этот парк всегда закрывают до весны. Точная дата начала нового сезона пока не сообщается, так как все немецкие зоопарки сейчас не работают из-за локдауна.
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