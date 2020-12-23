 В Германии началась перепись колибри, птиц-секретарей и даже попугаев (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.01.2021

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По Германии

В Германии началась перепись колибри, птиц-секретарей и даже попугаев (фото)

Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.

Сине-жёлтый ара. Парк птиц Вальсроде, Германия

Сине-жёлтый ара внимательно следит за ходом переписи в нижнесаксонском птичьем парке "Вальсроде"

Вальсроде • Обитатели зоопарков имеют привычку расти, плодиться, размножаться и при этом не живут вечно. Так устроена природа. Поэтому иногда нужно проводить учет животных - своего рода перепись населения, которую в самих зоопарках называют инвентаризацией. Сейчас такая инвентаризация началась в самом большом птичьем парке мира - "Вальсроде" (Weltvogelpark Walsrode) в Нижней Саксонии. Здесь обитает более четырех тысяч птиц, которых  здесь в начале каждого года  пересчитывают, измеряют и взвешивают.

Птицы со всех континентов в Люнебургской пустоши

Парк был основан в Люнебургской пустоши в 1962 году предпринимателем Фрицем Гешке (Fritz Geschke). Первоначально - для разведения фазанов и водоплавающих птиц. Сейчас здесь насчитывается более 650 видов пернатых со всех континентов и из всех климатических зон планеты. Парк участвует в многочисленных программах по сохранению видов и обладает высокой международной репутацией. Обычно число посетителей составляет около 300 тысяч человек ежегодно. В ноябре этот парк всегда закрывают до весны. Точная дата начала нового сезона пока не сообщается, так как все немецкие зоопарки сейчас не работают из-за локдауна.

Инвентаризация пернатых в птичьем парке "Вальсроде". Фотографии

Сверкающий колибри. Парк птиц Вальсроде, Германия

Сверкающий колибри

Волнистые попугайчики. Парк птиц Вальсроде, Германия

Волнистые попугайчики

Красный ара. Парк птиц Вальсроде, Германия

Красный ара

Птица-секретарь. Парк птиц Вальсроде, Германия

Птица-секретарь

Андский кондор. Парк птиц Вальсроде, Германия

Андский кондор

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    Автор: Максим Нелюбин


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